В РК проходит комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б»

Алтынай Кобеева, член Совета по этике города Алматы:

– В нашей стране с 1 февраля проходит комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б». Основная цель данной аттестации – сформировать новый тип государственного управленца. Если раньше аттестация ограничивалась определением уровня знаний государственными служащими законов и процедурных вопросов, то в этот раз применен компетентностный подход, то есть это оценка по характеристике личности, которая важна для эффективного выполнения работы на соответствующей должности. Единая рамка компетенции состоит из 11 компетенций, распределенных на четырех блоках:

1. Личные качества госслужащих:

– инициативность;

– стрессоустойчивость;

– ответственность.

2. Служение народу:

– информирование потребительской услуги;

– ориентация на потребителя услуг.

3. Эффективность:

– управление деятельностью;

– сотрудничество;

– принятие решений;

– оперативность;

– саморазвитие.

4. Прозрачность и подотчетность:

– добропорядочность.

Все компетенции имеют четыре уровня сложности, построенные по принципу «снизу вверх», то есть чем выше должность госслужащих, тем сложнее требования к его компетенциям.

Данная аттестация является логическим продолжением реформы государственной службы для построения профессионального государственного аппарата и способствует решению задач, обозначенных Главой государства.