В Совете молодых архивистов обсудили Послание Главы государства

В мероприятии приняли участие студенты Казахского Национального университета имени аль-Фараби, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Для них провели экскурсию по историко-документальной выставке «Первый Президент Республики Казахстан». Круглый стол сопровождался тематической книжной выставкой, на которой были представлены уникальные издания из библиотечного фонда Архива Президента РК о деятельности Главы государства. Встречу открыли заместитель директора Архива Президента РК Кайрат Алимгазинов и профессор КазНУ им. аль-Фараби Турганжан Толебаев. Эксперт управления администрирования и общественных связей Архива Президента РК Айгерим Сыдыкова дала разъяснение основным положениям Послания Главы государства. Также она отметила, что в Послании Президент ставит задачу по созданию новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Вместе с этим эксперт отметила, что Глава государства объявляет третий этап модернизации Казахстана, который станет надежным мостом в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Также в своем выступлении она обозначила, что суть третьей модернизации – обеспечить переход страны к новой модели роста в новой глобальной реальности, который позволит и дальше продвигаться в 30 наиболее сильных стран мира.

Участники встречи подчеркивали, что многое, о чем говорится в Послании, напрямую относится к молодежи, что создавать «цифровой» Казахстан предстоит именно молодому поколению, изучающему современные IT-технологии.

Юлия ЖОРОВА