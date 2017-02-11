В целях устойчивого развития

ООН поддерживает инициативу Президента РК по созданию центра зеленых технологий на базе ЭКСПО-2017

В Астане состоялась встреча председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с Генеральным комиссаром ООН, директором регионального Бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу. Стороны подписали договор участия ООН в выставке и обсудили вопросы ее подготовки. Ахметжан Есимов проинформировал, что в настоящее время 115 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие. 18 стран уже получили павильоны и приступили к тематическому оформлению экспозиции. Он выразил уверенность, что экспозиции ООН продемонстрируют лучшие проекты и достижения организации в области возобновляемых источников энергии.

Со своей стороны госпожа Султаноглу высоко оценила лидерство Казахстана в продвижении целей устойчивого развития (ЦУР), а также способность страны вести диалог и способствовать принятию мер в области устойчивого и рацио-

нального использования энергии.

– Мы поддерживаем инициативу Президента Назарбаева по созданию центра зеленых технологий и готовы оказать поддержку данному проекту. Я уверена, что выставка станет отличной возможностью для Казахстана придать импульс теме устойчивой энергии. ООН готова внести свой вклад, – сказала Джихан Султаноглу.

Бахыт АМАНОВ