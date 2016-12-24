В центре истории

В Алматы распахнул свои двери новый музей города

Здание с резным декором, в котором разместилась экспозиция, входит в число исторических памятников. Оно было возведено в 1892 году по проекту французского архитектора Поля Гурдэ.

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие руководители мегаполиса, представители научной и творческой интеллигенции, почетные жители города, молодежь.

– Это знаковое событие для всех нас. Как отметил Глава государства, Алматы – золотая колыбель Независимости, культурный, научный и туристический центр страны, – сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Он подчеркнул важную роль музея в воспитании подрастающего поколения.

– Молодежи будет интересно постигать знания, пользуясь мультимедийным оборудованием, которым оснащены залы. Думаю, музей станет еще одним излюбленным местом алматинцев и гостей города, – отметил аким.

Новый музей – крупный научный, культурный центр. Экспозиция представляет весь спектр историко-культурного наследия Жетысу. Коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, предметы быта различных эпох и культур, нумизматика, другие раритеты. Они размещены в 11 залах.

Открывают экспозицию стенды, посвященные урбанизации.

Раритеты, представленные в залах «У истоков казахской государственности» и «Этнография Жетысу», раскрывают историю региона в период образования и становления Казахского ханства. Здесь можно увидеть воинское обмундирование, другие этнографические раритеты.

В разделе материальной культуры казахского народа экспонируются ювелирные изделия, предметы быта.

Стенды, посвященные развитию города на рубеже XIX–XX веков, представлены в зале «Верненский период истории Алматы».

Инсталляции «Турксиб», «Политические репрессии», «Алматы в годы Великой Отечественной войны» повествуют о трагических и вместе с тем героических страницах в истории республики. Послевоенный период представлен образцами продукции пищевой и легкой промышленности, личными комплектами и предметами быта, позволяющими ощутить «вкус» той эпохи и погрузиться в 50–60-годы прошлого столетия.

В зале «Развитие профессионального искусства» можно познакомиться с биографиями именитых творческих личностей, в их числе Куляш Байсеитова, Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова. В этой же экспозиции представлена коллекция телерадиоаппаратуры минувшего века, музыкальные инструменты.

Зал «Елбасы и Алматы» предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей золотой колыбели Независимости – городом Алматы.

Увлекательная подача исторического материала создаст яркое впечатление и расширит знания о современном казахстанском мегаполисе – финансовом, экономическом, культурном, туристическом центре страны.

Фоторепортаж о музее вы можете посмотреть в нашей галерее

Юрий ЮРОВ

Фото Сергея ХОДАНОВА

