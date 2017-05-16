В центре туризма

Одним из продолжений главной туристической выставки страны KITF стало объявление Года туризма Китая в Казахстане

Китай обладает не только огромным количеством туристов, но и современными технологиями организации отдыха. Оба этих фактора могут сыграть важную роль в развитии отечественного туризма.

– Это большое событие для нашей страны и для Китайской Народной Республики. Организация туризма – большая ответственность. Когда к нам приехало небывалое число участников на зимнюю Универсиаду, это заставило нас поволноваться. Но благодаря доброму отношению к гостям Алматы показал всему миру, что в этом удивительном городе живут прекрасные жители, – сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Казахстан мог бы использовать опыт Китая в таких направлениях, как сельский и промышленный туризм. В подготовке фестиваля скидок, который планируют провести в Алматы в августе этого года, будет полезен опыт острова Хайнань, где находится самый большой в мире центр беспошлинной торговли.

Выступая на церемонии открытия Года туризма Китая в Казахстане, которая накануне прошла в Алматы, аким города Бауыржан Байбек отметил:

– Сегодня Шелковый путь восстанавливается. Для нас это открывает новые возможности. Наша страна создает все условия для развития туризма. Это инфраструктурные вложения. С начала этого года 56 стран получили безвизовый режим. Только из Алматы осуществляются авиарейсы в пять городов Китая. Многие казахстанцы хорошо знают остров Хайнань. Мы постараемся и для китайских туристов открыть Алматы как город тысячи красок, где есть самые разнообразные курорты. Здесь можно в течение одного дня и покататься на лыжах, и поиграть в гольф, а вечером сходить в театр. Конечно же, мы работаем над улучшением качества услуг. В прошлом году у нас открылся мультимедийный музей тысячелетия города. Появился крупнейший в Центральной Азии стадион «Алматы Арена», успешно была проведена зимняя Универсиада. Это говорит о том, что Алматы становится международным центром туризма и спорта. Открываются крупные совместные предприятия. Достаточно вспомнить уникальный завод по производству стальных труб большого диаметра, который назвали проектом дружбы. Все это говорит о политической воле наших лидеров, направленной на сближение стран, и сфере туризма в этом году будет уделено особое внимание.



Олег БЕЛОВ

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