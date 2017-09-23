В центре внимания

Как работает центр оперативного управления ДВД Алматы

О том, как сегодня с его помощью отслеживаются совершаемые в городе правонарушения и преступления, мы поговорили с начальником центра оперативного управления ДВД Алматы полковником полиции Андреем Квашниным.

– Центр оперативного управления был введен в Алматы в эксплуатацию в 2000 году. К слову, это первый подобный центр в Казахстане. На пульт «102» за сутки сегодня поступает более 2,5 тысячи обработанных телефонных сообщений, а звонят еще больше граждан. На любой звонок в центре составляется электронная карта, которая хранится бессрочное время. Запись телефонного разговора, где фиксируется номер обратившегося человека, невозможно удалить. В среднем один оператор в круглосуточном режиме «забивает» более 200 таких электронных карт.

Здесь же работают и операторы, которые отслеживают данные систем видеонаблюдения. С их помощью с начала этого года в Алматы выявлено более 650 различных нарушений, которые в основном носят имущественный характер. Сегодня в городе активно развивается система «Безопасный двор», когда в рамках государственно-частного партнерства камеры устанавливаются во дворах, подъездах. Мы имеем доступ к этим серверам и в случае происшествия криминального характера высылаем оперативную полицейскую группу, которая снимает изображение с систем видеонаблюдения. Это позволяет по горячим следам раскрывать преступление.

В ЦОУ имеется и зал чрезвычайных ситуаций, оборудованный новейшими средствами связи и видеонаблюдения, Интернетом и электронными картами города. Здесь в случае необходимости собирается оперативный штаб под руководством акима Алматы. Все сотрудники, которые выезжают на место происшествия, обеспечены GPS-навигаторами и средствами оперативной связи. Все это позволяет осуществлять контроль за ситуацией в городе, в том числе в плане профилактики и исключения террористических угроз.





– Насколько камеры видеонаблюдения помогают сегодня раскрывать преступления?

– Центр постоянно модернизируется и развивается в сторону улучшения технологий. Он начинал работу с 20 видеокамер, сегодня их в разы больше. Если раньше камеры были довольно примитивные, то сейчас – различной модификации. Они работают в автоматическом режиме и даже способны без участия человека отправлять полученные материалы на обслуживание сервера. Есть у нас и видеокамеры, которые находятся в режиме автопатрулирования. Они определяют госномерные знаки, идентифицируют автотранспортные средства. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и происшествия, связанные с движением машин. Забив в программу номер автомобиля, мы сразу в режиме онлайн видим, как он передвигается. Только с помощью систем видеонаблюдения в августе этого года из центра оперативного управления по горячим следам удалось раскрыть пять преступлений, два из которых – грабежи, а три – угон автотранспортных средств. Как только звонок об угоне поступил на службу «102», в автоматизированную поисковую систему видеонаблюдения выставляется ориентировка и предполагаемая машина отслеживается камерой. Тут же мы по радиосвязи координируем близлежащий патруль, которому дается направление движения, скорость машины нарушителя. И, как правило, угонщик моментально задерживается.

Сегодня в Алматы установлено более 100 тысяч видеокамер различной модификации и форм собственности. Но в центр оперативного управления выведены далеко не все, а лишь те, что расположены на основных перекрестках, площадях и в скверах города, местах массового скопления граждан. Также в их число входят и видеокамеры на спортивных объектах, в частности построенные к Универсиаде и Азиаде. Более тысячи видеокамер установлено в различных учебных заведениях, профтехучреждениях. Мы также имеем возможность подключения к ним и по необходимости отслеживаем ситуацию из центра оперативного управления.

Чтобы сокращалось время передачи информации, системы видеонаблюдения выводятся в территориальные управления органов внутренних дел. В частности, это используется в программе «Безопасный двор». Все видеокамеры, которые устанавливаются во дворах, завязываются в единую сеть, и видеоизображение передается в ближайшую дежурную часть.

Примечательно, что в тех местах, где есть видеокамеры, практически к нулю сводится какая-либо противоправная деятельность. Так, на центральных площадях города преступления сегодня практически не выявляются.

Начинали мы работу с аналоговых камер, которые имели плохую разрешаемость и, соответственно, нечеткое изображение. Сегодня при поддержке городского акимата получаем современное оборудование. Сейчас видеокамеры работают в цифровом формате, с инфракрасным источником энергии, подсветкой в ночное время и другими новшествами. Поэтому изображение четкое как днем, так и ночью. Камеры к тому же устойчивы и к погодным изменениям. С расстояния в несколько сот метров с их помощью можно даже рассмотреть знаки на денежной купюре.

– Алматинцы сегодня сталкиваются с тем, что изображения на видеокамерах, которые установлены в подъездах жилых домов и дворах, увы, оставляют желать лучшего…

– Да, это факт. Мы нередко видим, что компании, которые занимаются установкой камер в рамках государственно-частного партнерства либо по личной инициативе, работают не всегда добросовестно. А ведь в случае, если речь идет о безопасности граждан, экономить нельзя. Камеры должны быть прежде всего хорошего качества, большой разрешающей способности, чего подчас не наблюдается. В итоге мы получаем ужасное изображение, на котором еле различимы силуэты людей. По ним, к сожалению, невозможно идентифицировать личности преступников. Мы не можем заставлять компании устанавливать качественные камеры видеонаблюдения, а вправе только давать рекомендации, к которым не всегда прислушиваются. Поэтому считаем, что нужна государственная программа, которая бы регулировала данные вопросы.

– Сколько сотрудников работает в центре оперативного управления, как осуществляется их подбор?

– В круглосуточном режиме у нас работает 27 сотрудников. Это группа операторов службы «102», вторая группа офицерского состава – управления силами и средствами, которая направляет ближайший наряд с помощью навигационной карты и системы GPS. Третья группа операторов работает с системой видеонаблюдения в ручном и автоматическом режиме. Это позволяет контролировать ситуацию в круглосуточном режиме. Прежде чем принять операторов на работу, мы проводим серьезный конкурс. Отбор очень жесткий. Так как эта работа очень сложная и требует определенной выдержки, операторы проходят медицинский осмотр, обязательно получают заключение у психиатра и психолога. Много людей отсеивается, в их числе подчас оказываются и сотрудники органов внутренних дел, которые не могут по своим морально-деловым качествам исполнять данные обязанности.

– Что вы хотите улучшить в работе центра оперативного управления?

– Прежде всего необходимо создание отдельного центра видеонаблюдения, центра видеомониторинга, куда бы сводилась информация со всего города, в том числе и из подъездов жилых домов. По существующим правилам за 25 установленными видеокамерами должен следить один оператор. Так как у нас операторов не хватает, эти нормативы превышены в разы. Но мы движемся другим путем. Исходя из сложившейся ситуации разрабатываем сами, а также рассматриваем различные предложения и устанавливаем интеллектуальные системы видеонаблюдения. Это когда видеокамеры в автоматическим режиме реагируют на большое скопление людей, а затем об этом сигнализируют операторам. Либо система реагирует на оставленные предметы, нарушения правил дорожного движения, громкие звуки типа выстрелов. Мы разработали программу модернизации центра оперативного управления и видеомониторинга, рассчитанную на 2016–2020 годы. В ближайшей перспективе, уже в следующем году, ожидается улучшение программного обеспечении и обслуживания наших систем. Это позволит лучше контролировать ситуацию и тем самым обеспечить охрану общественного порядка и раскрытие преступлений в мегаполисе.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА