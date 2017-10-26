Ваше доверие – мой стимул для работы во благо общества!

Банщиков Вячеслав Юрьевич

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Дальнейшее развитие нашей страны напрямую зависит от комплекса мер и действий, которые мы будем предпринимать для улучшения условий нашей жизни. Выступая кандидатом в депутаты городского маслихата от партии «Нұр Отан», я со всей ответственностью заявляю о своей полной готовности в случае избрания обеспечить социальную защищенность горожан.

В условиях новых современных вызовов нам необходимо использовать новые инструменты для реализации социальных и экономических программ как на местном, так и на республиканском уровне.

Политика современного этапа требует новых молодых профессиональных кадров, нового подхода в решении проблем, а также нового сознания. Благополучное будущее подрастающего поколения зависит от того, как мы с вами сможем ответить на вызовы настоящего времени. Значимость Алматы для меня как горожанина весьма велика. И главным приоритетом для меня является всестороннее развитие нашего мегаполиса.

Я искренне верю, что занятость и стабильное развитие общества безоговорочно приведут нас к общей победе. И каждый из нас вносит свой вклад в развитие нашего государства. Мы все разные, но едины в стремлении сделать качество нашей жизни лучше.

В случае своего избрания на столь ответственную позицию я обязуюсь поднимать и добиваться решения следующих вопросов:

– улучшение инфраструктуры нашего округа, ремонт дорог, благоустройство дворов, оснащение детских площадок;

– дополнительное освещение улиц и переулков, дорог в школу для обеспечения безопасности передвижения школьников и населения;

– создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

– депутатский контроль над ростом цен товаров первой необходимости;

– общественный контроль выделенных средств бюджета на благоустройство округа;

– обеспечение доступности спортивных секций, пропаганда здорового образа жизни;

– улучшение экологии города, вывоз и переработка мусора, посадка зеленых насаждений;

– качество работы городского общественного транспорта, стоимость проезда;

– открытие парка культурного отдыха для развития массового бесплатного спорта.

Шаг за шагом буду выполнять свою программу и сделаю все возможное для развития нашего района, города и благополучия жителей. Могу вас заверить, что приложу все свои знания и опыт для реализации поставленных задач!

БИОГРАФИЯ

Я, Банщиков Вячеслав Юрьевич, родился 14 мая 1985 года в городе Алматы. Гражданин Республики Казахстан. Образование высшее. Женат. Воспитываю троих детей.

Начал свою трудовую деятельность в 2003 году разнорабочим на стройке; в 2005-м стал помощником юриста ТОО «СюжИнстрой»; в 2007-м окончил Казахско-Американский университет по специальности юриспруденция; с 2011 по 2013 год – директор ТОО «GoodwayLogistics»; с 2011 по 2014 год – директор ТОО «Конфорс»; с 2011 по 2016 год – директор ТОО «Юником Бизнес Групп»; с 2015 года по настоящее время – директор ТОО «Автолюкс-Автосервис»; с 2014 года по настоящее время – учредитель ТОО «Есик Жолдары».

Оплачено из государственных средств