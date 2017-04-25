Весенняя мастерская

Весна вдохновляет алматинцев на благоустройство и озеленение родного города

Еще несколько домов 60-х годов постройки в «золотом квадрате» уютной, душевной, наполненной своим особым шармом и очарованием части города к концу месяца приобретут новое лицо.

В рамках социальной ответственности бизнеса сотрудники фирмы «Сигма» вот уже две недели «колдуют» над фасадами «Толебаев уй» и парочки «шестидесятников» по проспекту Абылай хана, к концу месяца дома предстанут в новом облике. Ну как можно не привести в порядок дом, в котором некогда жил композитор, народный артист СССР Мукан Тулебаев.

К слову, в прошлом году предприниматели за свой счет обновили 12 домов по улице Желтоксан и еще ряд зданий в квадрате Желтоксан – Богенбай батыра – Абылай хана – Карасай батыра. Работники компании уверяют, что строения не потребуют ремонта лет пять, а если подремонтировать водостоки и прохудившиеся крыши – все десять, ведь их фасады выкрашены влагостойкой краской казахстанского завода Kaizer концерна «Бакарасов».

Тем временем более 150 человек участвовали в акции «Зеленый месяц – 2017» на Медеу. Представители компании Toyota Motor Kazakhstan вместе с сотрудниками парка высадили по 25 сибирских и тянь-шаньских елей и отчистили территорию природного парка от мусора и сухостоя.

– В горах еще достаточно участков, где можно высадить саженцы.

Деревья не только дарят нам спасительный кислород, но и укрепляют склоны гор. Радует то, что год от года число желающих принять участие в подобных акциях на территории парка растет. Люди активно проявляют инициативу, сами покупают саженцы. В прошлом году в рамках аналогичной акции мы дали жизнь трем тысячам деревьям, – рассказывает начальник отдела охраны природных комплексов парка «Медеу» Бауржан Сайлаубеков.

Виктор АНДРЕЕВ,

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ