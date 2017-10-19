В мегаполисе открылся информационный центр для туристов

Здесь можно получить исчерпывающую информацию и консультативную поддержку по принципу одного окна. С работой центра ознакомился аким города Бауыржан Байбек.

Как доложил ему руководитель Управления туризма и внешних связей Ерлан Жайлаубай, центр предоставляет жителям и гостям Алматы профессиональные консультации о туристском потенциале мегаполиса, в том числе карты, путеводители, атласы горных маршрутов, брошюры туроператоров, анонсы культурно-массовых мероприятий. Специалисты помогут в заказе экскурсий, приобретении сувенирной продукции и адаптированных для иностранных туристов SIM-карт оператора мобильной связи. В ближайшее время планируется открытие информационных туристских киосков в наиболее популярных локациях. Опыт создания центра перенят у развитых туристских городов, таких как Париж, Лондон, Дубай, Нью-Йорк и Барселона.

По словам директора центра Асель Нуркебаевой, уже действует официальный сайт

www.visitalmaty.kz, который в дальнейшем будет доступен на семи языках. На сайте отражается основная информация о городе, наиболее популярных достопримечательностях, ресторанах с национальной кухней и постоянно обновляющийся календарь событий. В центре работают консультационная, интерактивная и сувенирная зоны, комната переговоров. На данный момент сюда уже обратились 109 туристов.

Кроме того, создана горячая линия для путешественников, позволяющая оперативно решать вопросы в случае возникновения экстренной ситуации.

Планируется, что Visit Almaty станет организацией, выступающей в качестве катализатора государственно-частного партнерства и девелопмента туризма в алматинском кластере. Здесь реализуются проекты по продвижению туристского потенциала на международном и внутреннем рынках, проведение анализа рейтингов и конкурентоспособности региона, возможностей развития туризма и проведение исследований в данной отрасли.

Центр находится по адресу: ул. Богенбай батыра, 81, угол ул. Зенкова.

Сауле РАХМЕТОВА