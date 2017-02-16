Внедрение компетентностного подхода при проведении комплексной аттестации

Шынарай Алимхан, заместитель руководителя РГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы»:

- В 2016 году был принят новый Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан», которым заложена основа для нового государственного аппарата, действующего на основе принципа меритократии. Одной из особенностей продвижения и отбора кадров явилось применение компетентностного подхода.

Наряду с требованиями к опыту работы и образованию госслужащих включены в квалификационные требования административных государственных служащих требования по компетенциям.

Поскольку для нормальной работы государственный служащий должен иметь не только профильные познания, но и соответствующие навыки и умения, которые необходимы служащим для последующей эффективной работы.

По результатам проводимого тестирования, одного из этапов аттестации, вырабатывается определенная психометрическая картина, позволяющая дать оценку компетенциям служащих.

Аттестационной комиссии предстоит определить, насколько служащий обладает такими качествами, как соблюдение этических норм, ориентация на потребителя услуг, на желание и умение сотрудничать.

Изменения, которые происходят в обществе, требуют внедрения новых подходов, которые выражаются в предъявлении более высоких требований к государственным служащим. В этой связи разработана единая рамка компетенций для государственных служащих, соответствующая веяниям общества. Она позволит определить личностные и профессиональные характеристики каждого государственного служащего на каждом уровне должности.

Единая рамка компетенций состоит из четырех блоков, каждый из которых, имея отдельные подразделы, в определенной степени характеризует госслужащего. К примеру, блок компетенций «Эффективность» включает такие способности, как умение планировать работу, выстраивать взаимоотношения с госслужащими, способность реагировать на внутренние и внешние изменения, необходимые для эффективной работы, а также на желание совершенствовать свои познания.

Следующий блок «Служение народу» состоит из компетенций по важным направлениям, связанным с обслуживанием населения.

Данная компетенция позволит определить, насколько оперативно служащим могут быть приняты меры по удовлетворению качества оказания услуг, проводится ли им мониторинг состояния данной работы, каков вклад госслужащего в информирование потребителей услуг, одним словом, насколько служащий ориентирован на потребителя.

Исходя из стратегических задач, поставленных Главой государства, управленцы среднего и высшего звена должны уметь определять стратегические приоритеты и создавать необходимые условия для предоставления качественных услуг.

Характеризуя личностные компетенции госслужащего, важно обращать внимание на его личные качества, а также на прозрачность и подотчетность в его деятельности. Так, степень соблюдения служащим этических норм характеризует его добропорядочность.

Рассматривая личные качества служащих, аттестационной комиссией дается оценка личной ответственности госслужащих при выполнении обязанностей, способность вырабатывать новые идеи и подходы на работе, которые бы способствовали повышению качества работы.

Необходимо отметить, что оценка по компетенциям позволит выполнить одну из направлений «Стратегии-2050» по формированию профессионального государственного аппарата, для которого важным принципом является служение народу и государству.