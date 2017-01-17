Водные процедуры

От кого же зависит чистота воды, которую мы употребляем в пищу?

Алматы славится качеством и вкусом питьевой воды. Тем не менее горожане частенько обращаются в редакцию с вопросами относительно ее качества: в некоторых квартирах из крана идет ржавая вода, у кого-то образуется накипь в чайнике. От кого же зависит чистота воды, которую мы употребляем в пищу? За разъяснениями мы обратились в ГКП «Холдинг Алматы Су».

В Алматы имеются значительные запасы питьевой воды, как поверхностных вод, так и подземных, а значит, дефицит этого ресурса нам не грозит. Тем не менее, как отмечают сами сотрудники водно-канализационного монополиста, воду надо беречь и экономить.

– Ежегодно в город подается более 220 миллионов кубометров воды, – рассказывает специалист по связям с общественностью ГКП «Холдинг Алматы Су» Акбота Жылысова. – В среднем это 600 тысяч кубометров воды в сутки, в летнее время объем увеличивается.

Алматы обеспечивается водой из четырех основных источников – рек Большая и Малая Алматинка и из подземных водозаборов Алматинского и Талгарского месторождений. 63 процента воды, подаваемой в город, – это подземные источники – скважины глубиной от 150 до 500 метров.

В схему водоснабжения города включены более 350 водозаборных скважин, две крупные станции по водоподготовке, более 2,9 тысячи километров водопроводных сетей, 107 резервуаров чистой воды, 56 крупных насосных станций. Энергоснабжение объектов предприятия обеспечивают 72 трансформаторные подстанции.

Вода контролируется по этапам очистки и перед поступлением в распределительную сеть города ежечасно по основным показателям. Исследования воды по органолептическим и микробиологическим показателям осуществляются ежедневно. В течение последних 20 лет состав воды существенным образом не менялся. Некоторые колебания в пределах нормы вызваны количеством выпавших в течение года осадков.

По химическому составу питьевая вода Алматы имеет природный сбалансированный состав микроэлементов, необходимых для человека, причем отмечается полное отсутствие в ней тяжелых металлов, фенолов, нефтепродуктов. Вода безопасна по радиационному уровню и не имеет бактериального загрязнения.

В течение года химико-бактериологической лабораторией ГКП на ПХВ «Бастау» выполняется более 500 тысяч анализов, которые подтверждают, что качество питьевой воды Алматы соответствует требованиям нормативных документов. В разных районах города питьевая вода немного отличается по своему составу. Так как Алматы снабжается одновременно из подземных и поверхностных источников, а водовод закольцован, определить карту жесткости невозможно. Она будет зависеть от сезона, от схемы подачи воды, от потребления тем или иным районом в определенное время суток. Поверхностные воды в целом более мягкие, чем подземные. А вода из подземных источников обогащается различными минералами, в частности солями кальция и магния. Именно их содержанием и обусловлено такое свойство, как жесткость. Многие жители считают употребление в пищу такой воды опасным для здоровья и устанавливают различные фильтры. Но после такой очистки происходит практически полная деминерализация питьевой воды, практически до состояния дистиллированной, что опасно для здоровья. Наличие в воде необходимых солей и микроэлементов важно для обеспечения водно-солевого баланса, кислотно-щелочного равновесия организма. Эти соли и микроэлементы и выпадают в осадок при кипячении, образуя так называемую накипь, не опасную для здоровья.

А вот ржавая вода, на которую иногда жалуются горожане, может поступать в квартиры из-за несоблюдения технологии проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Такие нарушения допускают некоторые управляющие домами компании и КСК. Например, поменяли часть трубопровода в доме, а сеть не промыли. В результате ржавчина циркулирует по внутренней домовой системе водоснабжения. Выход здесь один: обслуживанием внутридомовых водопроводных сетей должны заниматься профессионалы – лицензированные аварийно-технические службы.

Для информации потребителей: чтобы проверить качество питьевой воды, необходимо обратиться по телефону 245-95-28 либо отправить письменное обращение на электронный почтовый адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . После получения заявки сотрудники лаборатории по предварительному согласованию с заявителем придут и снимут пробы воды. Лабораторный анализ воды будет готов в течение двух-трех дней.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА