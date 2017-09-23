Войсковая элита

Гордость служить в Президентских полках

В Президентских полках «Айбын» и «Батыр» Службы государственной охраны Республики Казахстан проходят службу самые лучшие военнослужащие, так как отбор в эти воинские подразделения является приоритетным, тщательным и строгим.

В соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года ежегодно по всей стране два раза в год проводится призыв молодых граждан на срочную воинскую службу. В этом году призывная кампания будет проводиться с 15 сентября по 20 октября.

К примеру, только за прошлый год весеннему призыву на срочную воинскую службу подлежали порядка 30 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку, не достигших 27 лет и не выслуживших в установленные сроки воинской службы по призыву.

С прошлого года в силу вступил новый Уголовный кодекс РК, в котором отдельное место занимает статья, касающаяся ответственности за уклонение от воинской службы.

Следует учесть, что подготовка и призыв граждан на срочную воинскую службу – процесс непрерывный. С момента приписки к призывным участкам и до призыва казахстанцев в армию местные исполнительные органы совместно с сотрудниками Службы государственной охраны РК проводят систематический отбор и изучение граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу. Офицеры СГО РК, выезжающие в областные департаменты по делам обороны, выясняют буквально все: характеристики с мест учебы и работы, круг общения призывника, увлечение и наклонности, рост, который должен быть не менее 180 см, медицинские данные и психологический портрет. Такие строгие требования обусловлены той огромной ответственностью и высоким доверием, которое оказывает им Глава государства.

Не секрет, что многие из призывников в ходе беседы с офицерами службы, получив более подробную информацию о Президентских полках «Айбын» и «Батыр», стремятся попасть именно в эти элитные воинские формирования. Согласно установленным требованиям предпочтение отдается тем, у кого ярко выражена честность и преданность Родине, смелость, умение в экстремальных ситуациях принимать правильное решение, дисциплинированность и бдительность. В Президентских полках проходят службу только морально устойчивые, физически выносливые, психологически подготовленные к военной службе юноши.

Спортивные и иные достижения новобранцев также могут открыть двери для прохождения службы в рядах Президентских полков.

Наряду с этим большое внимание при отборе кандидатов уделяется интеллектуальным способностям призывников. К примеру, по итогам кропотливой работы призывной комисии 2016 года из 285 новобранцев около 200 призывников имели среднее специальное и высшее образование, что, безусловно, будет способствовать качественному выполнению воинского долга. «Отобрать самых лучших в элитные ряды казахстанской армии – в Президентские полки Службы государственной охраны РК – дело непростое, потому как критерии отбора очень строгие. Такие требования связаны с важностью задач по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, выполняемых службой. Тем не менее, несмотря на имеющиеся сложности, мы с задачей по качественному отбору новобранцев справляемся успешно», – отмечают офицеры службы.

В настоящее время количество желающих призваться в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований значительно превышает потребности армии. Это связано с нарастанием темпов перехода на профессиональную основу, а также особенностью призыва в современных условиях. Прежде всего это открытость и прозрачность, которая достигается благодаря участию в работе призывных комиссий представителей общественности.

– Я горжусь тем, что служу Отечеству именно в рядах элитного воинского подразделения Службы государственной охраны Республики Казахстан, в Президентском полку «Айбын». Потому что мы выполняем особые задачи по обеспечению безопасности Главы государства, других охраняемых лиц и объектов. В службе для нас созданы все необходимые условия, это и качественное питание, и обмундирование, и занятия спортом, и познавательный досуг, что также способствует развитию нашего потенциала. Думаю, многие мои сослуживцы, так же как и я, в дальнейшем выберут для себя военную карьеру, – говорит призывник из Карагандинской области Бекзат Нургалиев.

После проведения призывной комиссией всех необходимх процедур молодые люди, призванные из всех регионов страны для прохождения воинской службы, проходят углубленный медицинский осмотр, психологическое тестирование, и после этого мандатная комиссия принимает решение о зачислении в ряды Службы государственной охраны РК.

Хотелось бы отметить, что к приезду призывников в частях Президентских полков созданы все условия. Сформирована администрация пункта приема нового пополнения. В ее состав входят опытные сотрудники и военнослужащие Президентских полков, которые не только обучат солдат азам военного дела, но и помогут адаптироваться в новых для них условиях. Знакомство с буднями у новобранцев начинается с получения военного имущества, ознакомления с распорядком дня и особенностями прохождения службы. Вновь прибывшие защитники Родины обеспечиваются удобной и современной формой, для них созданы все необходимые условия. К примеру, улучшенные казарменные помещения, комнаты индивидуально-воспитательной работы, комнаты бытового обслуживания, банно-прачечный комплекс, а также досуговый клуб воинской части.

Для исполнения конституционного долга перед Отечеством новобранцы принимают военную присягу. Этот акт является особенным воинским ритуалом, который воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности Родине и Президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах элитных воинских подразделений Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Принявшие присягу солдаты уже не являются новичками в военной среде, они проходят курс молодого бойца и приходят к такому ответственному шагу подготовленными, где также демонстрируют полученные за столь короткий период навыки. Показывают элементы строевых приемов с оружием и без оружия, проходят торжественным маршем.

После принятия присяги солдаты разъезжаются по воинским частям Службы государственной охраны РК в Астане и Алматы, где будут выполнять особые задачи по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, других охраняемых лиц и объектов, участвовать в выполнении церемониальных ритуалов в ходе официальных визитов глав иностранных государств в Казахстан, охранять эталоны государственного флага и герба.



Для безупречного выполнения столь ответственных задач в службе большое внимание уделяется комплексной физической и боевой подготовке. Вместе с тем новобранцы будут осваивать прыжки с парашютом, навыки вождения боевой техники на суше и на воде и многое другое. К слову, обладающие спортивными достижениями военнослужащие имеют возможность принять участие в спортивных состязаниях различного уровня, в том числе и мирового.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений развития Службы государственной охраны РК является качественная подготовка кадрового потенциала, который формируется из числа военнослужащих по контракту. А это значит, что буквально вчерашний солдат имеет отличную возможность для дальнейшего перспективного роста и военной карьеры.

Уникальность Службы государственной охраны РК заключается в том, что у новобранцев есть возможность попасть в одно из самых элитных подразделений казахстанской армии, а именно в роту почетного караула. Только на это подразделение службы возложены задачи по обеспечению государственного протокола.

Не секрет, что попасть в роту почетного караула мечтают многие молодые люди. Ведь именно здесь, в рядах роты почетного караула Президентских полков «Айбын» и «Батыр», они обретают уверенность и ровную осанку, мужскую брутальность, оттачивают чеканный шаг. А красивая форма одежды придает им особый вид, что вызывает искреннее восхищение окружающих.

Более подробную информацию о деятельности Службы государственной охраны РК можно получить:

на официальном сайте СГО РК: http://www.sgork.gov.kz;

в ведомственном журнале «Ақберен» (эл. версия журнала размещена на сайте СГО РК);

в официальных аккаунтах в соцсетях: Instagram: @sgo.rk;

Facebook: Служба государственной охраны Казахстан.