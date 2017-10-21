Вошли в историю

Выбраны лучшие молодые архивисты Казахстана

Второй республиканский конкурс молодых работников архивов завершился в Центральном государственном архиве Алматы. Турнир, проходивший в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», собрал 12 команд. Возрастной лимит – до 35 лет.

Архивисты продемонстрировали не только профессиональное мастерство, но и творческие способности – конкурс проходил в формате КВН. Первым этапом стал письменный тест из 20 вопросов о законах и нормативных документах в области архивного дела. Затем участники выступили с приветствием и показали инсценировки на тему рабочих будней. По итогам трех туров победу одержали архивисты из Кызылординской области.

– Казалось бы, законы у нас одни, методика – тоже, но каждый архив отличается спецификой в подходе к работе. С годами вырабатывается собственная практика, многое зависит от человеческого фактора. Акцент прежде всего мы сделали на знаниях, и тесты показали высокие результаты. Но поскольку аудитория конкурса – молодежь, включена в программу и более интересная ей неформальная часть, – отметил директор ЦГА Алматы Абзал Ботанов. – Конкурс хоть и направлен на повышение квалификации специалистов, главная его задача не в том, чтобы выявить сильнейших, а в том, чтобы наладить контакты между архивами.

Именно нетворкинг стал для команды из Петропавловской области «Хранители истории» самой ценной наградой. Гости из региона под впечатлением от экскурсии по городским архивам и масштабов встречи с коллегами со всей страны.

– Мы приехали развенчать миф о работе в архиве как о скучной, нудной и ненужной рутине – она интересна и разнообразна. Мы помогаем, к примеру, восстанавливать генеалогическое древо, – поделилась представитель команды Айман Бегалина. – Сегодня такие запросы от граждан очень популярны, поступают они даже из-за рубежа. Поиск информации о дате и месте рождения предков идет по метрическим книгам. И когда нам удается подтвердить эти родственные связи, то радуемся мы не меньше заявителя.

Марина ПЕСТРЯКОВА