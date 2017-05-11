Вот будет победа, и папа вернется…

«Когда вернется папа»…

…Шесть девчонок, шесть сестренок мал мала меньше чаще всего играли в одну игру – она называлась «Когда вернется папа»…

– Мы ждали его долгих четыре года, – рассказывает свою историю ветеран труда, участница трудового фронта Римма Аюпова-Дарабаева. – И старшие всегда говорили младшим: «Вот победит наш папа фашистов, и тогда он приедет домой!» Как же долго шло в детстве время…

Сейчас ей восемьдесят два. А тогда, в мае 1945 года, когда Сулейман Аюпов, боевой офицер, израненный и с наградами, приехал с войны, ей было всего 10 лет. Но до сих пор на уровне физиологической памяти Римма Сулеймановна помнит его крепкое объятие.

– Было так больно, что захотелось крикнуть, – говорит она. – Но я боялась даже пикнуть: а вдруг папа рассердится и снова уйдет на войну. Все что угодно, только бы не ожидать его вновь.

Ожидание отца было долгим и мучительным.

– Мама осталась с нами, шестью сестренками. Помочь практически было некому, – рассказывает дочь фронтовика историю своего детства. – Мы до призыва папы на фронт жили в городе Панфилове, ныне Жаркент, где отец работал вторым секретарем горкома партии. Потом был долгий переезд в Алма-Ату, куда мы так и не доехали, а остановились в Талгаре. Здесь и прожили все военные годы. Кормились в основном с огорода… Ой, да чего там вспоминать, всем было трудно. Хвала Всевышнему – выжили, выучились и неплохо потом жили. Всякое, конечно, было, но все люди радовались, что победа была за нами и что теперь войны более не предвидится. Она ведь, проклятая, такой шрам на судьбах людей моего поколения оставила, что вспомнить страшно…

Тем не менее вспоминать приходилось и приходится до сих пор. Римма Сулеймановна помнит все рассказы отца. А рассказать ему, дошедшему до самой Праги, было о чем.

Самым ярким воспоминанием фронтовика было вот что…

...В 1943 году шли бои на Воронежском фронте. В селе Тарасовка как будто немцев не было, но стоило кому-то появиться в открытом месте, тотчас же начиналась стрельба. Оказалось, что группа немецких солдат спряталась в деревенской церквушке. Там, имея под рукой телефон, они отдавали приказ открывать огонь. Лейтенанту Сулейману Аюпову и его солдатам необходимо было обнаружить провод и перерезать его. Задача непростая, но, как оказалось, выполнимая. Не без боя, не без крови, но дело было исполнено. За проведение этой операции отец был удостоен медали «За отвагу». Эта медаль позже спасла ему жизнь, а потому была особенно дорога.

Через год Аюпов воевал уже в Польше. Под городом Злочевым гитлеровцы оказались «в котле». На опушке леса около шоссе залег батальон Сулеймана Аюпова, который должен был до подхода резервов задержать немцев, не дать им возможности выйти из окружения. Скоро на дороге показалась колонна мотоциклистов, а за ними грузовики с автоматчиками, пытавшиеся прорвать фронт.



Силы, конечно, были неравные – из окружения выходил целый полк гитлеровцев. Надо было хотя бы на короткое время задержать врага, пока не подоспеет помощь. Медлить нельзя ни минуты. Первым из леса выбежал парторг с автоматом в руках, а за ним весь батальон.

– Вперед! За Родину!

Мотоциклистов рассеяли быстро, но солдаты с грузовиков ответили ураганным огнем. Сильный удар в грудь, и Аюпов упал навзничь.

Батальон уже без него продолжал сдерживать фашистов. Тут подоспела помощь, и немцы повернули обратно, «в котел»...

Аюпов очнулся в медсанбате. Около его кровати стоял заместитель командира полка и держал в руках какую-то медаль.

– В чудеса я никогда не верил, – сказал он, – а теперь вижу, что на свете чудеса есть. Осколок попал в твою медаль. Смотри на нее и считай себя счастливым человеком.

Сулейман бережно завернул медаль в бумагу и положил в карман рядом с партийным билетом.

Кроме медали «За отвагу» он был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награждался фронтовик правительственными наградами и в мирное время, когда весь свой жар души и талант отдавал делу просвещения.

– Много лет прошло, многое – и хорошее и плохое – из прожитого забылось, – говорит Римма Сулеймановна. – Но до сих пор в памяти момент возвращения папы с фронта, его крепкое объятие победителя…

И как особую реликвию хранят в семье фронтовика помятую немецким осколком медаль «За отвагу».

Фото из семейного архива Аюповых