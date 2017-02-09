Вот это номер

В Алматы начали тотальные проерки автомобилей с кыргызскими номерами

Об этом сообщил руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали. В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республике, Департамент внутренних дел Алматы совместно Департаментом государственных доходов и городской Прокуратурой, намерены проводить постоянные рейды по выявлению управления этими транспорными средствами гражданами Казахстана. Данные автомобили отправят на склады временного хранения, а их владельцев привлекут к административной ответственности.

Если суд решит вернуть владельцу автомобиль, то в соответствии с Кодексом РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» ему придется заплатить таможенные платежи в размере разницы. В случае неподачи таможенной декларации такие транспортные средства подлежат задержанию.

Ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с кыргызскими госномерами. Все водители привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения пока не востребованы, семь – конфисковано по решению суда в доход государства.

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. То есть ездить по доверенности физическим лицам на этих транспортных средствах запрещается.

Виктория Избицкая