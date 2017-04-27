Возрождая традиции

Свое видение новой эпохи в овцеводческой отрасли ученые представят на международной выставке EXPO-2017

Казахстан намерен возобновить экспорт баранины в Китай, увеличивший этот сектор импорта за последние 10 лет более чем на 200 000 тонн. На возросший спрос готов ответить Казахский национальный аграрный университет – предложением мяса высшего качества при ресурсосберегающем производстве. Свое видение новой эпохи в овцеводческой отрасли ученые представят на международной выставке EXPO-2017.

Производство молодой ягнятины – вот на что сегодня, убеждены ученые, должны делать ставку отечественные фермеры. Именно это направление, по мнению специалистов, вдохнет новую жизнь в ключевой сектор животноводства. Возрожденная овцеводческая отрасль, заверяют эксперты, способна обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность, реализовать целевые объемы экспорта и повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Как с этими задачами предлагает справиться Казахский национальный аграрный университет, продемонстрирует экспозиция «Казахстан на пути к «зеленой» экономике» на выставке EXPO-2017.

Овцеводческая селекция, по словам заслуженного деятеля наук РК, профессора КазНАУ Тулеухана Садыкулова, сегодня сосредоточена на получении мяса – продукта, потребность в котором растет год от года во всем мире. Общемировой регресс в производстве овец оставляет отпечаток не только на экономических показателях. Человечество столкнулось с проблемой белкового дефицита, и по мере роста населения удовлетворять биологические потребности все сложнее.

– Мы должны держать во внимании мировые реалии, иначе рискуем допустить стратегическую ошибку. А мир сегодня просит мяса – его не хватает, – комментирует доктор сельскохозяйственных наук Тулеухан Садыкулов. – Наиболее острую необходимость в сравнении с другими видами мяса испытывает производство баранины. Сейчас в мире производят около 300 миллионов тонн мяса в год, из них около 9 миллионов составляет баранина. Из этого объема 85–90 процентов составляет именно ягнятина. Сегодня вообще производство белков животного происхождения стало глобальной проблемой. Если годовая потребность мяса приближена к 90 кг, то сегодня человечество обеспечено лишь половиной от нормы – 42 кг. Похожая ситуация и с молочной продукцией – 360 кг в год против статистических 102 кг. Суточная белковая потребность человека – 120–130 г, половину из которых мы получаем от животных. В расчете на дневную норму в 70–80 г мы имеем лишь 10 г.

Выход из продовольственной проблемы алматинский ученый видит в комплексном инновационном подходе к производству баранины. Суть технологии заключается в том, чтобы отправлять на убой молодых ягнят в возрасте 4–5 месяцев, а не 16–18, как принято в традиционном производстве. За 4–5 месяцев особи набирают вес взрослого животного, но сохраняют полезные качества. В условиях пастбищного содержания вместе с матками живая масса составляет до 35–45 кг, убойная – до 17–22 кг. При этом ежегодная финансовая выгода только на одну голову достигнет 7000–9000 тенге, а в отношении здоровья человека – в два раза меньшее количество холестерина. Быстрый, выгодный и здоровый эффект принесли автору проекта успешные эксперименты с курдючными породами. Полученные результаты уже внедрены на базе 11 хозяйств в Алматинской и Карагандинской областях.

– Казахстан считается исконной родиной курдючных пород овец. Проблема рационального применения их генетического потенциала является важной задачей для наших селекционеров, – отмечает автор дегересской породы овец, профессор Садыкулов. – Разведение курдючных овец издавна было предопределено нашими природно-климатическими и экономическими условиями. Сегодня поголовье овец в стране насчитывает около 18 миллионов, из которых более 80 процентов удельного веса приходится на курдючных овец мясного направления. Из 16 разводимых пород 6 относятся к курдючным. Из 30 известных в мире пород 6 выращиваются в Казахстане и Средней Азии. Овцы дегересской, сарыаркинской и едилбаевской курдючных пород отличаются исключительной скороспелостью и высокой выносливостью. Причем высокую мясную продуктивность курдючные овцы способны проявлять даже при скудных условиях кормления и содержания. Наконец главный аргумент в пользу курдючных пород – это приспособленность к суровым местным условиям, благодаря чему под мясное скотоводство могут быть освоены пустыни и полупустыни. С учетом всех этих факторов курдючное овцеводство должно развиваться в нашей стране на высоком уровне. Предлагаемая технология является самым дешевым методом производства высококачественной молодой баранины. Мы повышаем производительность труда и снижает затраты в отрасли.

Наблюдения показали, что максимум прироста мясной массы, развития мышечной и костной системы у курдючных пород приходится как раз на молочный период развития – к 4–5 месяцам. Поэтому передерживать животное, как принято это делать сейчас, уверены ученые, абсолютно нерентабельно – после отбивки от матки рост и развитие практически прекращаются. Так, в возрасте 4–5 месяцев особь уже весит в среднем 40 кг. В этом случае мясо составляет 50 процентов от общей массы, то есть 20 кг. Оставляя животное до следующего года, фермер получит всего 30 кг мяса – за 14 месяцев прирост составит всего 10 кг. За 4 года мясная масса составит всего порядка 40 кг, а это – четыре года неоправданных затрат.

Подвести животное за 4 месяца к «пику формы» авторы научного проекта рекомендуют комплексным подходом.

– Во-первых, преимущества в росте живой массы дает более ранний окот – не в марте или апреле, а в феврале или еще лучше – в январе. Тогда баранчики и ярочки могут полноценно питаться зеленой травой, в то время как при позднем окоте животным достается уже выгоревшая трава, – добавляет профессор Садыкулов. – Во-вторых, мы рекомендуем прибегнуть к межпородному, или промышленному, скрещиванию. Это даст нам возможность полностью использовать явление гетерозиса – повышенную жизнестойкость и плодовитость гибридов первого поколения. С возрастом этот потенциал угасает. Даже при одинаковых затратах поколение скрещиваемых пород превосходит в массе своих чистопородных сверстников. За счет эффекта гетерозиса именно в молодом возрасте можно получить до 25–30 процентов перевеса – до 5–7 кг. В-третьих, добиться целевого результата поможет раздельный способ выращивания ягнят от маток в молочный период развития. Этот метод, давно практикуемый в сельском хозяйстве, дает фермерам двойную выгоду. Кроме того, что матка может свободно пастись на дальних пастбищах, ягнята, остающиеся на 2–3 часа в кошаре, болеют реже. В итоге раздельное выращивание дает до 5 кг преимущества в массе. В условиях жаркого климата дополнительный привес можно получить и созданием обычных навесов.

Комплексное и повсеместное внедрение методов, подчеркивает доктор наук, позволит вывести рынок на новые показатели и максимально удешевить производство. До сих пор, по его словам, этого не произошло по причине пробела в элементарных профессиональных знаниях у фермеров.

– Многие современные фермеры не знают биологию размножения и индивидуального развития животных. Как уже было сказано, ошибочно считать, что чем дольше держим животное, тем больше мяса получим, – добавляет господин Садыкулов. – Кроме того, во всех регионах слабо поставлен вопрос кормления в соответствии с зоотехническими требованиями. Овцы курдючных пород хоть и весьма приспособлены, зимой для них важно сохранять оптимальный режим питания. Важно, чтобы к окоту матка не теряла упитанность, недоедание сказывается на росте и развитии детеныша – это элементарно.

В пример казахстанским сельхозпроизводителям профессор приводит коллег из Англии. При своей сравнительно небольшой территории страна ежегодно производит и успешно экспортирует до 20 миллионов туш ягнятины. Возраст животных, отправляемых на убой, не превышает 4–6 месяцев. При этом, подчеркивает ученый, Англия вынуждена нести затраты на создание искусственных пастбищ, а значит, преимущества казахстанских производителей очевидны.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Дайджест мирового животноводства

Страны ЕАЭС будут маркировать животноводческую продукцию

Члены Евразийского союза введут обязательную маркировку животноводческой продукции, выращенных и импортированных животных. Рабочая группа коллегии Евразийской экономической комиссии подготовила соответствующий документ еще в начале года.

Специальная компьютерная система, интегрированная с национальными базами данных, объединит все страны – члены ЕАЭС. В системе будет находиться информация не только о каждой партии произведенной продукции, но и о конкретной категории товара. Например, мясная продукция будет сопровождаться идентификационным номером скота и датой убоя; для яиц – это дата сортировки и категория яйца; для сливок и молока – время и дата отгрузки продукции.

Мировой молочный рынок: производство падает, цены – растут

Повышение стоимости происходит на фоне снижения производства молока в ключевых регионах – экспортерах молочной продукции. Цена на сырое молоко в России в сравнении с ценами стран Европы, США и Новой Зеландии в пересчете на российскую валюту остается самой высокой.

Объемы мирового молочного производства продолжают сокращаться, однако темпы снижения постепенно замедляются. Рост производства и наращивание экспорта продукции на мировом рынке ожидается уже во втором квартале текущего года.

По данным аналитиков Rabobank, производство молока в крупнейших странах – экспортерах молочной продукции начало резко снижаться во втором квартале 2016 года. Даже США, единственный экспортер, нарастивший производство молока, в связи с усилением доллара и высоким уровнем потребления на внутреннем рынке не смогли восполнить недостаток предложения на рынке.

60 миллионов тонн превысит мировое производство говядины в 2017 году

По данным американской Федерации экспорта мяса, мировое производство говядины в текущем году, как ожидается, увеличится на 820 000 тонн в сравнении с показателем прошлого года и составит более 61 миллиона тонн.

Страны, уваливающие объем производства мяса: Южная Корея (5%), Аргентина (3,8%), США (3,7%), Парагвай (3%), Новая Зеландия (3%), Бразилия (2%), Индия (2%), Канада (2%) и Россия (2%). А вот Австралия, напротив, сократит производство – объемы по итогам года, по прогнозам, не превысят двух миллионов тонн.