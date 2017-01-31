Впервые мы сосредоточимся на оценке эффективности

Часто задаваемые вопросы по порядку проведения аттестации административных служащих корпуса «Б»

Виктор Ямбаев, президент Ассоциации предпринимателей Алматы:

– В соответствии с 15-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках реализации поручения Главы государства по формированию профессионального госаппарата в первом полугодии этого года будет проведена аттестация административных государственных служащих корпуса «Б». В этой связи Главой государства подписан соответствующий указ. Необходимость в проведении данного мероприятия преследует ряд целей.

Во-первых, определить уровень профессиональной подготовки госслужащих. Во-вторых, выявить их потенциал и моральные качества для дальнейшего развития необходимых компетенций и продвижения на госслужбе. Но так как с госслужащими корпуса «Б» население страны сталкивается намного чаще, то по их работе и судят об эффективности государственной политики, о моральном облике госслужащих и об их профессиональной подготовке. Поэтому я считаю, что этому вопросу необходимо уделять самое пристальное внимание. Всегда максимально качественно готовить госслужащих, а также подвергать их жесткому отбору. Предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Ее пройдут практически все служащие корпуса «Б». Следует отметить, что справедливо освобождены люди, находящиеся в декретном отпуске, беременные, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев. То есть достаточно демократичная норма предусмотрена для тех, кто освобожден от тестирования.

Лица, которые поступили на госслужбу после трудового перерыва, проходят аттестацию на общих основаниях независимо от срока назначения на должность.

В период аттестации моратория для поступления на госслужбу также не будет. Возможны внутренние перемещения служащих, но только после прохождения ими аттестации, а служащие, занимающие временные должности, вправе участвовать в конкурсах, не дожидаясь решения аттестационной комиссии.

В рамках изучения эффективности служащего будет выявляться, насколько он способен планировать и систематизировать свою деятельность. Может ли он всесторонне изучать ситуацию и принимать правильные решения, способен ли он своевременно реагировать на ее изменение. Так, ему будет необходимо за один час решить ситуационные задачи и ответить на вопросы. Следует обратить внимание, что в ходе тестирования служащему необходимо выбрать наиболее близкий по духу ответ, что позволит раскрыть его профессиональные качества и характер.

Данная аттестация не преследует карательных целей, она направлена на определение уровня профессиональной подготовки служащих и выявление их потенциала для дальнейшего развития необходимых компетенций и продвижения на госслужбе по принципу меритократии.

Я считаю, что проводимая работа по аттестации всех госслужащих позволит не только выявить лучших и достойных в сфере госслужбы, но и достаточно положительно отразится на системе госуправления нашего государства.

Юлия ЖОРОВА

Часто задаваемые вопросы по порядку проведения аттестации административных служащих корпуса «Б»

Вопросы по категории «Освобождаемые лица от прохождения аттестации»

Касательно одиноких матерей

1. Относятся ли женщины, расторгнувшие брак и имеющие малолетних детей, к категории одиноких матерей?

2. В случае если женщина не состояла в браке, но в свидетельстве о рождении детей отец указан, то относится ли данная категория лиц к одиноким матерям?

3. Относится ли к категории одиноких матерей женщина, состоящая в браке и имеющая ребенка, но факт отцовства и усыновления не установлены?

4. Какие лица признаются одинокими матерями?

5. Подлежит ли аттестации женщина, одна воспитывающая 2 детей до 14 лет, место нахождение отца которых неизвестно? При этом официального расторжения брака не было.

Ответ. В соответствии с положением Трудового кодекса (п. 2 ст. 54) расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), по основанию сокращения численности или штата работников не допускается.

При этом необходимо отметить, что Трудовой кодекс не раскрывает понятие «одинокая мать».

Вместе с тем согласно Закону «О жилищных отношениях» (пп. 12) п. 1 ст. 118) к одиноким матерям относятся женщины, воспитывающие ребенка (детей) и не состоящие в браке.

Кроме того, в соответствии с кодексом «О браке (супружестве) и семье» (пп. 28) п. 1 ст. 1) мать, не состоящая в браке (супружестве), – женщина, родившая ребенка (детей), но не состоящая в браке (супружестве), зарегистрированном в регистрирующих органах.

В связи с изложенным в контексте указанных норм к одиноким матерям следует относить женщин, которые воспитывают ребенка (детей) без отца, независимо от того, состояла ли она ранее в браке.

6. Подлежит ли аттестации мать, ребенок которой достигнет 3-летнего возраста в мае текущего года?

7. Одинокая женщина, дочери исполнится 14 лет 4 июня 2017 года, подлежит ли она аттестации?

Ответ. Наступление вышеназванных возрастов ребенка на момент проведения тестирования является основанием для проведения аттестации.

8. Относится ли вдовец к категории иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери?

Ответ. К иным лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери относится отец ребенка либо опекун.

Касательно впервые принятых на госслужбу

1. Впервые назначенные госслужащие – считать с момента назначения после спецпроверки или после прохождения испытательного срока 3 месяца? Как на сегодняшний день определить дату прохождения собеседования?

Ответ. Стаж государственной службы исчисляется с момента назначения на государственную должность после получения результатов специальной проверки.

Уполномоченным органом по делам государственной службы будет утвержден общий график аттестации служащих корпуса «Б», предусматривающий сроки проведения этапов аттестации.

Государственные органы и местные исполнительные органы на основе общего графика самостоятельно будут утверждать графики проведения аттестации служащих корпуса «Б».

В этой связи для определения даты прохождения собеседования необходимо ожидать утверждения агентством общего графика, который будет размещен на его интернет-ресурсе.

2. Лица, впервые назначенные на административную должность, имеющие стаж менее шести месяцев на момент проведения собеседования, освобождаются от аттестации, а вновь принятые, которые проработали менее шести месяцев на момент проведения собеседования, подлежат аттестации?

3. Если да, то по какой должности их будут аттестовывать. К примеру, в должности всего 1 месяц проработал.

4. Подлежит ли аттестации вновь принятый служащий, ранее имеющий стаж государственной службы более 20 лет (стаж прерван более 3 месяцев)?

Ответ. От аттестации не освобождаются лица, вновь принятые на государственную службу, вне зависимости от периода нахождения на должности.

Аттестация лица, вновь принятого на административную государственную должность корпуса «Б», проводится по занимаемой должности на момент проведения аттестации.

5. Можно ли считать лицами, впервые назначенными на административную должность, работников, назначенных по внутреннему конкурсу, или это тот, кто впервые поступил на государственную службу?

Ответ. Впервые назначенными на административную государственную должность являются лица, которые никогда не занимали административные государственные должности до поступления на государственную службу.

Касательно иных категорий освобождаемых от аттестации

1. В случае когда женщина является единственным опекуном ребенка до 3 и 14 лет, она будет относиться к иным лицам?

Ответ. К иным лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, относится отец ребенка либо опекун.

2. Будут ли проходить аттестацию работники, которые не назначены на должности, а исполняют обязанности?

3. Будут ли проходить аттестацию служащие, занимающие временно вакантные должности?

Ответ. Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404 аттестацию будут проходить административные государственные служащие корпуса «Б».

В этой связи лица, исполняющие обязанности, предусмотренные административной государственной должностью, не подлежат аттестации.

4. Инвалиды II и III группы, относится ли данная категория людей к лицам? не подлежащим аттестации?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, инвалиды не отнесены к категории лиц, освобожденных от предстоящей аттестации.

5. Включать ли в общие списки акимов сельских округов (в июне-июле будут проводиться выборы сельских акимов)?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, акимы сельских округов не отнесены к категории лиц, освобожденных от предстоящей аттестации.

6. Подлежат ли аттестации служащие корпуса «Б», состоящие в кадровом резерве корпуса «А» до 11 февраля 2017 года?

Ответ. Истечение срока пребывания в кадровом резерве корпуса «А» на момент проведения тестирования является основанием для проведения аттестации.

7. Подлежат ли женщины, рожденные после 30 июня 1960 года аттестации?

8. Как правильно учитывать предпенсионный возраст для женщин? Притом если с 2018 года будут учитываться каждые полгода?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, от аттестации освобождаются служащие корпуса «Б», которым на момент аттестации осталось два и менее лет до достижения пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

При этом наступление вышеназванного срока в период с 5 января по 30 июня 2017 года включительно является основанием для освобождения служащих корпуса «Б» от прохождения аттестации.

Согласно данной норме от аттестации будут освобождены женщины, достигшие в первом полугодии 2017 года 56,5 лет, а мужчины – 61 года.

9. Если и мать, и отец являются служащими и воспитывают ребенка-инвалида, то кто будет проходить аттестацию?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, от аттестации освобождаются только одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида до восемнадцати лет, или отец ребенка-инвалида, воспитывающий его без матери, либо опекун.

10. В случае предоставления женщиной медицинского заключения о беременности на момент проведения аттестации будет ли она исключена из списка аттестуемых?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, предоставление женщиной медицинского заключения о беременности на любом этапе аттестации является основанием для освобождения от аттестации.

Касательно документального подтверждения основания освобождения от прохождения аттестации

1. Для беременных женщин достаточно представить медицинскую справку о беременности или обязательно медицинское заключение о беременности ВКК?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, основанием для освобождения от аттестации является предоставление женщиной медицинского заключения о беременности.

2. Будет ли определен перечень подтверждающих документов от лиц, не подлежащих аттестации?

Например, справки о подтверждении беременности, с какого срока беременности? Как подтвердить статус одинокой матери, если нет документа о расторжении брака, свидетельства о смерти супруга.

Ответ. Утверждение перечня документов, подтверждающих категорию государственных служащих корпуса «Б», освобождаемых от аттестации, не предполагается.

Данные обстоятельства подтверждаются официальными документами в соответствующей сфере. К примеру, такими документами, как медицинское заключение о беременности, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака и др.

Иные вопросы

1. Когда и как будут проходить тестирование и собеседование лиц, которые на момент «общей» аттестации имели основания для освобождения?

Ответ. Административные государственные служащие корпуса «Б», освобождаемые от аттестации, определены пунктом 3 Правил проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404 (далее – Правила).

Согласно пункту 4 Правил уполномоченным органом по делам государственной службы будет утвержден общий график аттестации служащих корпуса «Б», предусматривающий сроки проведения этапов аттестации.

Государственные органы и местные исполнительные органы на основе общего графика самостоятельно будут утверждать графики проведения аттестации служащих корпуса «Б».

В этой связи для определения даты прохождения тестирования и собеседования необходимо ожидать утверждения агентством общего графика, который будет размещен на его интернет-ресурсе.

2. При условии отсутствия ограничения на занятия вакантных должностей по внутренним и общим конкурсам как будет осуществляться исполнение решений аттестационных комиссий «не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению, «соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению».

Ответ. В соответствии с пунктом 7 статьи 63 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» решение аттестационной комиссии, принятое по итогам аттестации, является основанием для выдвижения государственного служащего на вышестоящую административную государственную должность, понижения государственного служащего в административной государственной должности или его увольнения.

Таким образом, исполнение решения аттестационной комиссии закреплено законодательно.

Следует отметить, что согласно пункту 5 Правил проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, участие служащих корпуса «Б», подлежащих прохождению аттестации, в конкурсах, а также их назначение на административную государственную должность в порядке перевода допускается только при наличии принятого решения соответствующей аттестационной комиссии, за исключением служащих корпуса «Б» Администрации Президента, Канцелярии премьер-министра и аппаратов палат Парламента.

3. Могут ли входить в состав аттестационных комиссий лица, освобожденные от аттестации?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, в составы аттестационных комиссий будут входить административные государственные служащие корпуса «Б» из числа успешно прошедших аттестацию на предыдущем уровне.

В этой связи лица, освобожденные от аттестации, не могут быть включены в составы аттестационных комиссий.

4. Предполагает ли результат аттестации «понижение в должности» назначение на любую имеющуюся вакантную должность при соответствии квалификационным требованиям (к примеру, с должности руководителя отдела на должность главного или ведущего специалиста)?

Ответ. Понижение в административной государственной должности по итогам аттестации будет осуществляться без проведения конкурсных процедур при наличии вакантной любой нижестоящей административной государственной должности и соответствия служащего корпуса «Б» квалификационным требованиям, установленным к данной должности.

5. В период внеочередной аттестации будут ли проводиться общие конкурсы на занятие вакантных/временно вакантных административных государственных должностей корпуса «Б»?

Ответ. Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404 приостановление проведения общих конкурсов в период проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б» не предусмотрено.

Вместе с тем участие служащих корпуса «Б», подлежащих прохождению аттестации, в конкурсах, а также их назначение на административную государственную должность в порядке перевода допускается только при наличии принятого решения соответствующей аттестационной комиссии.

6. Подлежит ли аттестации служащий, имеющий стаж на занимаемой должности полгода?

Ответ. Согласно Правилам проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404, от аттестации освобождаются лица, впервые назначенные на административную государственную должность, имеющие стаж государственной службы менее шести месяцев на момент прохождения собеседования в соответствующей аттестационной комиссии.

При этом стаж государственной службы исчисляется с момента назначения на государственную должность после получения результатов специальной проверки.

Следует отметить, что от аттестации не освобождаются лица, вновь принятые на государственную службу вне зависимости от периода нахождения на должности.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы