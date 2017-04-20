«Вспоминайте иногда вашего студента...»

В Алматы проверяют жизнь студенческих общежитий

Комплексный мониторинг студенческих общежитий высших учебных заведений осуществляют представители исполнительных органов, молодежных организаций, сотрудники Местной полицейской службы, студенты-активисты.

По словам исполняющего обязанности руководителя городского Управления по вопросам молодежной политики Чингиса Бескемпирова, проверка социально-бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях, и их морально-психологического самочувствия проводится путем анонимного анкетирования.

– Обход общежитий показал, что зачастую не создаются условия для досуга студентов, не везде соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. В некоторых из них читальные залы не могут принять одновременно более 10% людей от количества проживающих. Кроме того, оцениваются такие показатели, как безопасность, организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, – пояснил Чингис Бескемпиров.

Сегодня в городе насчитывается 38 высших учебных заведений и 94 общежития. Всех их проверяют в начале и в конце учебного года, по итогам проверок ректорам направят соответствующие рекомендации по улучшению условий жизни в студенческих общежитиях.

– Например, в одном из общежитий КазНИТУ им. Сатпаева душ работает по определенному графику – три раза в неделю. На наш взгляд, это неприемлемо. В Алматы обучается каждый третий студент, и мы намерены взять работу в данном направлении на жесткий контроль, тем более что в целях поддержки и развития потенциала молодежи аким мегаполиса нынешний год объявил Годом молодежи, – подчеркнул Чингис Бескемпиров.

Виктор АНДРЕЕВ