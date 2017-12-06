Встали на лёд

В День Первого Президента РК в Алматы открылись бесплатные ледовые катки

Они расположены перед Парком Первого Президента Казахстана и по проспекту Жибек жолы, между улицей Желтоксан и проспектом Абылай хана. До

16 декабря в мегаполисе откроется еще семь ледовых площадок в разных районах.

Ледовые площадки доступны для всех гостей и жителей города 24 часа в сутки. Для посетителей организованы точки питания и аренда коньков. Прокат коньков: с 10.00 до 22.00 в будние дни и с 12.00 до 24.00 в выходные. За 600 тенге на арендованных коньках можно покататься два часа.

– Ледовые, детские и спортивные площадки устанавливаются для создания благоприятных условий занятия горожан спортом на свежем воздухе. Катки абсолютно бесплатные, и любой желающий может прийти со своими коньками и покататься в любое время, провести время с семьей, – сказал аким города Бауыржан Байбек.

Отметим, что в Алматы за последние два года также обустроены 732 дворовые площадки. Это каждая пятая площадка в городе. В рамках проекта «Спорт в моем дворе» порядка 6 тысяч детей бесплатно занимаются на 75 дворовых спортплощадках с профессиональными инструкторами. К 2020 году планируется охватить все 600 спортплощадок города.

Масштабная городская программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризацию активного спортивного отдыха.

Виктория ИЗБИЦКАЯ