Второй день рождения Содружества

Эра становления: шаги к независимости

Сенсационное для всего мира Беловежское соглашение, заключенное 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины, объявившими о смерти СССР и создании СНГ, казалось бы, хоронило Союз и рождало новый альянс. Но, как выяснялось, и после 8 декабря Союз оставался «жив», а над Содружеством нависла угроза тяжелой родовой травмы.

Широко известны выражения «де-факто» и «де-юре». Первое означает ситуацию на деле, второе – с правовой точки зрения. И подчас между ними большая разница. Именно такая коллизия возникла после заключения Беловежского соглашения.

Де-факто и де-юре

В ее основе лежало то, что СССР был основан в 1922 году не только Россией, Белоруссией и Украиной, но еще и Закавказской Федерацией. В 1936 году из нее выделились, но остались в Союзе Азербайджан, Армения и Грузия. В 1920–1930 годах Союз пополнился пятью азиатскими республиками, в том числе Казахстаном. Наконец, в 1940 году субъектами Союза стали входившая до этого в состав Украины Молдавия, а также Латвия, Литва и Эстония. Так у Союза стало 15 «совладельцев».

Прибалтийским республикам его судьба в декабре 1991 года уже была, мягко говоря, безразлична во всех смыслах. Но в отношении остальных девяти республик лидеры России, Белоруссии и Украины поступили 8 декабря, опять же мягко выражаясь, некорректно. Прежде всего – в правовом аспекте, несмотря на фактический распад Союза. Ведь согласно Конституции СССР его упразднение было возможно лишь по взаимному согласию всех его субъектов. Поэтому де-юре Беловежское соглашение в части ликвидации Союза оказывалось нелегитимным.

С точностью до наоборот попадало впросак СНГ. С юридической точки зрения его создание выглядело безупречно. Но к авторам Беловежского соглашения возникал резонный вопрос от оказавшихся «вне игры» республик: господа, а почему вы не пригласили нас, почему предлагаете нам не учредительствовать в СНГ, как вы сами, а лишь «присоединяться» к нему? Причем, ограничься его состав только Россией, Белоруссией и Украиной, это закладывало бы под Содружество опасную мину, грозившую взорвать отношения между славянами и другими народами.

В результате фактический статус, и особенно перспективы СНГ, оказывались более чем спорными, мгновенно подняв и без того высокий градус политической напряженности на развалинах Союза. Его накал удалось снизить лишь благодаря усилиям Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он убедил четверых среднеазиатских коллег – президентов Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – в необходимости коллективной встречи для выработки взвешенного ответа на инициативу славянских лидеров.

Ответ прозвучал из Ашхабада 13 декабря, то есть уже на пятый день после заключения Беловежского соглашения, в совместном заявлении пяти президентов. В нем не нашлось места поддержке идеи создания в противовес славянскому СНГ тюркской конфедерации и других радикальных призывов, зато содержался целый ряд конструктивных предложений.

Авторы заявления признавали дальнейшие попытки сохранить Союз в какой бы то ни было форме бессмысленными и выражали солидарность с Беловежским соглашением. Но при этом подчеркивали, что создание СНГ невозможно по этническому признаку, каждая из республик бывшего Союза вправе претендовать на роль учредителя нового Содружества, а выработка решений и документов о нем должна проходить на паритетной основе. В заявлении участников Ашхабадской встречи говорилось: «Вопросы формирования Содружества Независимых Государств должны быть рассмотрены на совещании глав суверенных государств». На него авторы заявления приглашали первых лиц 12 бывших союзных республик.

Объединяющее звено

Через неделю такое совещание состоялось по предложению Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате, куда к вечеру 20 декабря 1991 года прибыли Аяз Муталибов (Азербайджан), Левон Тер-Петросян (Армения), Станислав Шушкевич (Белоруссия), Аскар Акаев (Кыргызстан), Мирча Снегур (Молдавия), Борис Ельцин (Россия), Рахмон Набиев (Таджикистан), Сапармурат Ниязов (Туркменистан), Ислам Каримов (Узбекистан) и Леонид Кравчук (Украина). Не откликнулась на приглашение лишь Грузия, которую тогда сотрясали схватки между сторонниками и противниками ее первого Президента Звиада Гамсахурдия, впоследствии переросшие в гражданскую войну.

«Приветствуя вас сегодня на казахстанской земле, – говорил на открывшейся 21 декабря встрече ее хозяин Нурсултан Назарбаев, – я прежде всего хочу выразить уверенность, что в основе будущих отношений – отношений между суверенными независимыми государствами будет лежать духовное единство наций, выпестованное не одним поколением наших предков. Думаю, именно это единство, столь дорогое всем людям, привыкшим ощущать себя сыновьями и дочерьми одной большой Родины, станет и впредь основным объединительным звеном нашего нового Содружества».

«Главный фарватер общемирового развития пролегает отнюдь не через разъединение и обособление, а через интеграционные, объединительные процессы, – продолжал Президент Казахстана. – Наша сегодняшняя встреча – убедительное свидетельство общего понимания этой важной истины. Однако от идеи, какой бы верной она ни была, до ее воплощения долгий, тернистый путь».

Назарбаев напоминал, какими болезненными были ломка прежней тоталитарной государственной системы и путь к независимости бывших советских республик, как много раз он и прибывшие в Алма-Ату коллеги собирались вместе, обсуждая различные проекты совместного сосуществования. И признавался, что лично ему порой казалось, что нужная формула наконец найдена, что до объединения на равноправной, взаимовыгодной основе рукой подать. Но жизнь вносила свои коррективы.

«Не могу сказать, что все это было пустой работой, – как бы предостерегал Президент Казахстана от негативного настроя. – Наоборот, каждый в отдельности и все вместе мы прошли огромную школу политического, демократического и нравственного созревания, школу высочайшей ответственности за судьбы народов, доверивших нам свое будущее... Главное, на мой взгляд, состоит в том, что мы сумели избежать пагубного разделения по этническим, конфессиональным и другим признакам, изначально несущим в себе идею противостояния и недоверия. Ведь она бы ставила под большой вопрос жизнеспособность достигнутой нашими республиками государственной независимости».

Тем не менее, как отмечал Нурсултан Назарбаев, правовая неопределенность дальнейшей судьбы распавшегося СССР становилась нетерпимой. Из-за этого тормозились радикальные экономические реформы и интеграция республик в мировое сообщество. Поэтому, подчеркивал Глава Казахстана, дальнейшие взаимоотношения участников Содружества должны строиться на прочном правовом фундаменте.

«Без преувеличения скажу, что сегодня к Алма-Ате приковано внимание всего мирового сообщества, которое также серьезно озабочено ситуацией, складывающейся на одной шестой части земного шара, – завершал свое выступление Президент Казахстана. – Решая судьбу нашего Содружества, мы во многом определяем политический, экономический и нравственный климат планеты, ждущей от нас ответственного, подлинно демократического и цивилизованного подхода к решению сложных, но, как мне кажется, далеко не безнадежных проблем. Призываю вас, дорогие друзья, проявить максимум терпения и взаимопонимания, политической гибкости в достижении столь необходимого нам сегодня компромисса».

Быстрее, чем ожидалось

Компромисс был достигнут быстрее, чем ожидало большинство наблюдателей, которые предполагали, что напряженность и историческая значимость момента потребуют минимум двух суток взаимных консультаций участников встречи. Однако в тот же день, 21 декабря 1991 года, после обсуждения в резиденции Президента Казахстана заранее подготовленных проектов документов главы одиннадцати республик подписали шесть официальных актов.

Первым – протокол к Соглашению о создании СНГ, заключенному 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще. В протоколе объявлялось, что 11 республик «на равноправных началах и как Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». Сам протокол рассматривался как составная часть Соглашения о создании СНГ. Таким образом, у Содружества становилось не три, а 11 учредителей.

Затем была принята Алма-Атинская декларация. Она констатировала, что «с образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое существование». Тем самым СССР был вынесен приговор с соблюдением юридических норм. Кроме того, подписавшие декларацию стороны признавали суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ друг друга. Содружество также объявлялось открытым как для бывших советских республик Союза, так и для других государств.

Одним из значительных достижений алма-атинской встречи стало Соглашение о совместных действиях в отношении ядерного оружия, судьба которого волновала не только бывшие советские республики, но и все международное сообщество. Его подписали главы государств, имевших на своей территории этот смертоносный арсенал, – Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина.

Они договаривались сформировать общую политику в отношении ядерного оружия и обеспечить безопасность стран – участниц СНГ. При этом ядерное оружие в пределах трех республик (Белоруссии, Казахстана и Украины) предполагалось вывезти на специальные базы для его разукомплектования, то есть для выведения из боевого состояния.

Мир вздохнул с облегчением, услышав то, что хотел: подтвердив приверженность нераспространению ядерного оружия, члены СНГ обязывались проводить курс на укрепление международного мира и безопасности. Более того, в Соглашении назывались конкретные меры для этого, в частности о сохранении единого командования военно-стратегическими силами и контроля над ядерным оружием.

Участники встречи также без промедления заключили Соглашение о координационных институтах СНГ и создали высший орган его управления – Совет глав государств, а также главный рабочий орган – Совет глав правительств Содружества.

Широкий резонанс

Как и предвидел Нурсултан Назарбаев, результаты встречи 11 лидеров постсоветских стран в Алма-Ате 21 декабря 1991 года вызвали пристальное внимание международного сообщества и широчайший резонанс во всем мире.

Этому событию посвящали экстренные выпуски теле- и радионовостей, первые страницы ведущих мировых СМИ. Сообщения из столицы Казахстана оживленно комментировали журналисты-обозреватели, эксперты в разных областях, представители международных организаций, политики – вплоть до премьер-министров и президентов.

Многие из них высказывались о том, что именно после встречи в Алма-Ате начнется полноценное становление бывших республик Союза как самостоятельных, независимых государств. Так или иначе, но практически все комментаторы сходились во мнении, что принятые в Алма-Ате документы способствуют прекращению центробежных тенденций на территории бывшего Союза и открывают перед странами СНГ перспективы интеграции в мировое сообщество.

А юристы разных стран обращали внимание на то, что учреждение СНГ состоялось сразу в трех документах: Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, протоколе к нему и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. Именно поэтому вторую дату можно смело считать и вторым днем рождения Содружества.

Мировые СМИ также рассказывали, что сообщение о результатах встречи в Алма-Ате пришло в Москву во второй половине дня 21 декабря, и в тот же день Михаил Горбачев начал составлять свое заявление об отставке с постов Президента и Верховного Главнокомандующего СССР, которая последовала 25 декабря 1991 года.

Узнав об этом, Президент США Джордж Буш-старший прервал свой отдых в загородной резиденции в Кемп-Дэвиде и вернулся в Вашингтон, чтобы выступить с обращением из Овального кабинета Белого дома. В нем он признавал сокращение ядерной угрозы и конфронтации между Востоком и Западом, а также называл конец Союза и рождение Содружества «победой демократии и свободы».

«Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества, – отмечал Президент США. – Мы поздравляем их с избранным ими мирным и демократическим путем и высоко ценим их заботливое внимание к ядерному контролю и безопасности». При этом Буш-старший объявлял о признании Соединенными Штатами государственной независимости России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Украины и готовности поддержать вступление в ООН тех из них, которые еще не являются ее членами.

Высказалась и Европа. 23 декабря 1991 года последовательно в Гааге и Брюсселе было принято так называемое заявление двенадцати, которое начиналось словами: «Европейское сообщество и его государства-члены с удовлетворением отмечают решение участников встречи в Алма-Ате 21 декабря 1991 года о создании Содружества Независимых Государств». А заканчивался документ обещанием, что глава Совета Евросоюза вступит в контакт с соответствующими республиками для признания их независимости с момента вступления в силу роспуска Советского Союза.

Позитивно восприняли расширение СНГ до 11 участников и восточноевропейские бывшие социалистические государства, а также Китай, Япония и другие азиатские страны.

Никто, кроме нас самих

До 26 декабря 1991 года исторические документы, подписанные в Алма-Ате, ратифицировали Верховные Советы Белоруссии, Казахстана, России, Украины, Таджикистана и Туркменистана. А 26 декабря в Кремле в последний раз собралась одна из палат Верховного Совета СССР – Совет Республик. На том, также историческом, заседании под председательством главы палаты, известного казахстанского писателя Ануарбека Алимжанова была принята Декларация о прекращении существования СССР как государства и субъекта международного права. Советский Союз теперь уже окончательно канул в Лету, под ним была подведена последняя юридическая черта.

Верховный Совет Казахстана ратифицировал документы, принятые на встрече в Алма-Ате 11 лидерами бывших союзных республик, 23 декабря 1991 года. На этом заседании Нурсултан Назарбаев обратился к депутатам с развернутым анализом ситуации в связи с созданием Содружества.

Он напомнил, что беловежская встреча вызвала далеко неоднозначную реакцию. «Я приложил максимум усилий, чтобы собрать руководителей независимых государств в Алма-Ате, – рассказывал Президент. – При этом было сделано все возможное, чтобы в преддверии встречи не обострить ситуацию, внутренний накал которой порой достигал весьма высокой отметки. Чтобы вместо амбициозной, бесплодной пикировки и ненужных споров доминировали гибкость и политический такт. Чтобы в итоге казахстанской встречи никто не почувствовал себя проигравшим. Надо сказать, далось это непросто. Была проведена огромная подготовительная работа, в ходе которой наши эксперты побывали в Москве, Минске и Киеве, кропотливо согласовывая каждую строку будущих документов».

Как подчеркивал Назарбаев, взаимодействие участников Содружества будет происходить прежде всего на принципах равноправия, уважения территориальной целостности друг друга и нерушимости существующих границ с помощью целого ряда координирующих структур на паритетной основе и действующих в порядке согласно соглашениям между участниками СНГ.

По мению Президента, успех алма-атинской встречи был предопределен в немалой степени тем, что объединение молодых независимых государств произошло по их собственной инициативе, без указующего перста и обязующего нажима «сверху». Знаменательным в новых реалиях выглядел и тот факт, что накануне встречи в Алма-Ате, 20 декабря, указами Президента Казахстана была официально признана независимость всех бывших союзных республик.

«Важнейшей тактической и стратегической основой будущего экономического и политического альянса должно стать сочетание национального и наднационального интересов в его деятельности, – отмечал Президент. – В практическом обеспечении такого сочетания весьма полезно учесть опыт функционирования институтов европейских сообществ: ЕЭС, Европейского объединения угля и стали, Европейского сообщества по атомной энергии».

Как было очевидно, в короткий промежуток времени Казахстан и его Президент проделали колоссальную организационную работу. Налицо были ее результаты, включая высокую политическую ответственность юного независимого Казахстана в глазах мирового сообщества.

«Обретение Казахстаном государственной независимости налагает на всех нас огромную, ни с чем не сравнимую ответственность, – подчеркивал Нурсултан Назарбаев. – Впервые почти за три столетия мы будем сами определять, как нам жить, без указки со стороны имперских и тоталитарных структур».

При этом Президент предостерегал от эйфории свободы, способной заслонить целый клубок проблем, требующих для своего решения повседневного и упорного труда. «Ведь свобода в поступках сама по себе не накормит и не оденет, не даст средств к нормальному человеческому существованию, – говорил Нурсултан Назарбаев. – И забота об этом – тоже теперь только наше дело. Никто, кроме нас самих, нам не поможет, надо рассчитывать лишь на свои силы».

В ногу со временем

В четвертьвековой истории СНГ немало успехов и неудач, подъемов и спадов, светлых и темных страниц. Но Содружество выдержало испытание временем, что в очередной раз подтвердил саммит глав государств СНГ, прошедший 16 сентября 2016 года в Бишкеке и посвященный 25-летнему юбилею организации.

– Ни разу ни один из руководителей высокого уровня наших стран не высказывал сомнения в целесообразности сохранения и дальнейшего развития Содружества, – рассказал журналистам перед началом встречи в столице Кыргызстана председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. – Модернизация – да, совершенствование деятельности – да, повышение эффективности – да, но ликвидация СНГ, о чем иногда некоторые заявляют, об этом даже не идет и речи. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее СНГ.

На саммит прибыли представители всех членов Содружества. В их числе президенты Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана – Алмазбек Атамбаев, Ильхам Алиев, Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Молдовы Павел Филип, первый заместитель председателя правительства Туркменистана Бяшиммурад Ходжамамедов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко.

– Содружество Независи­мых Государств, основы которого были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской декларацией, сегодня остается уникальной площадкой для сближения наших независимых государств, – заявил в своем выступлении перед коллегами Нурсултан Назарбаев. – Уже самим фактом существования и реализации своих планов на будущее наше Содружество доказало свою состоятельность, целесообразность и перспективность. Более того, опыт Содружества пригодился другим интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС и ШОС. Таким образом, учреждение СНГ в Алматы 21 декабря 1991 года имеет колоссальное историческое значение. По моей инициативе сегодня мы принимаем заявление о 25-летии СНГ. Оно определяет ориентиры и ставит новые задачи на будущее.

Президент Казахстана также обратил внимание, что в настоящее время Содружество приступает к третьему этапу реализации принятой в 2008 году Стратегии экономического развития.

– Ситуация в мировой экономике на данный момент значительно изменилась, поэтому Казахстан предлагает актуализировать пакет мер по стимулированию экономического роста в странах Содружества, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Кроме юбилейного послания участники саммита приняли и подписали еще 15 документов. Важнейшими среди них стали заявления глав государств – участников СНГ об адаптации Содружества к современным реалиям, проведении переписи населения в государствах – участниках СНГ в 2020 году, о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму и соответствующая программа на ближайшие три года.

Как подчеркивалось на саммите, идти в ногу со временем – объективная необходимость не только для СНГ, но и для любой международной организации. И поэтому, отмечая положительную динамику с рождения Содружества, главы делегаций говорили о необходимости не останавливаться на достигнутом, а продолжать эту работу, ежегодно сверяя шаги с актуальной ситуацией в мире, в СНГ и вносить необходимые коррективы, чтобы Содружество становилось более эффективным. А самое главное – востребованным странами, входящими в эту организацию.

Андрей ЖДАНОВ