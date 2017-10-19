Выгодные метры

Молодые алматинцы смогут приобрести жилье на выгодных условиях

Новая жилищная программа для молодежи «Алматы жастары» позволит горожанам в возрасте до 35 лет получить льготный заем для приобретения собственной квартиры. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали АО «Жилстройсбербанк» и городское Управление жилья и жилищной инспекции.

Уникальность программы «Алматы жастары» заключается в низкой процентной ставке – заем в размере до 10 млн тенге предоставляется под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе от 3 до 25 лет будет рассчитываться индивидуально по платежеспособности заемщика.

В ходе мероприятия аким города Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Главы государства текущий год объявлен в Алматы Годом молодежи. В его рамках реализуется соответствующая «дорожная карта» для создания условий для самореализации и всестороннего развития молодежи, ее адаптации к жизни в условиях мегаполиса.

– Сегодня общее количество молодых людей в возрасте до 35 лет составляет в городе порядка 800 тыс. человек. Одним из важных и актуальных вопросов для молодежи является обеспечение собственным жильем. Для внедрения льготной жилищной программы «Алматы жастары» из местного бюджета уже выделен 1 млрд тенге. Вместе с тем «Алматы жастары» не только поощряет алматинскую молодежь, но и заботится о том, чтобы деньги горожан остались в мегаполисе. Льготный заем можно потратить на покупку первичного жилья только в Алматы, то есть с этих средств город получит зарплаты строителям и рабочим, предприятия – заказы, строительные компании оплатят налоги в местный бюджет, – сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках программы поощряется работающая молодежь. За каждый год стажа работы в организациях города начисляется 1 балл, а если молодой человек работает в учреждениях, связанных с социальной сферой, например в школе или детсаде, то баллы за стаж удваиваются. Предусмотрены льготные условия для социально уязвимых слоев населения – многодетным семьям, инвалидам I и II групп, неполным семьям, сиротам.

Власти города также намерены приступить к строительству общежитий для студентов через АО «НК «СПК «Алматы». На текущий момент в данном проекте изъявили желание участвовать «Алматы Менеджмент Университет» и Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова. В рамках «Дорожной карты поддержки молодежи» в Алматы до 2020 года запланировано строительство 12 общежитий для студентов. До конца текущего года построят четыре общежития.

– Мы впервые в системе жилищно-строительного сбережения подписываем соглашение с акиматом, которое направлено на поддержку именно вкладчиков. Если до этого все пытались поддерживать жилищное строительство, то впервые подход поменялся. Сегодня совместно с акиматом мы делаем этот инструмент специально для тех молодых людей, которые верят в систему строительно-жилищного сбережения. У нас по Алматы один из самых крупных портфелей. 147 тыс. человек имеют депозиты в нашем филиале, из них 50 тысяч – молодые люди от 20 до 30 лет. Причем 13 тысяч из них пришли в этом году, – сообщила председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова.

Заявление на участие в программе необходимо подать в течение 10 дней через специальный сайт almaty-zhastary.kz. Для авторизации необходимо иметь электронную цифровую подпись, получить которую можно в ближайшем ЦОНе. После завершения срока приема заявлений начнется отбор участников. В пул кандидатов на льготное кредитование отбирать будут согласно балльной системе, специально разработанной для «Алматы жастары», которая учитывает множество критериев, направленных на поддержку молодых алматинцев. Так, на баллы повлияет количество лет в браке, наличие детей, место и стаж работы, профессия, опыт работы в качестве индивидуального предпринимателя, длительность прописки в Алматы. После формирования пула в работу вступает Жилстройсбербанк. Он проверяет платежеспособность и выдает льготный заем под 5% годовых. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать молодой алматинец, составляет 10 млн тенге. Заем выдается на покупку исключительно нового жилья, которое участник программы выбирает самостоятельно.

Более подробно узнать о программе «Алматы жастары» можно на сайтах Управления жилья и жилищной инспекции (www.uzh-almaty.kz), АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (www.hcsbk.kz) и по телефонам: 300 и 8-8000-801-880 (звонок бесплатный), 380-05-23, 380-05-02.

Требования для участников программы «Алматы жастары»:

1. Участвовать в программе может только один из супругов. На момент подачи заявления их возраст не должен превышать 35 лет.

2. Наличие у обоих супругов и членов семьи (если это семейная пара) постоянной регистрации в Алматы в течение одного года.

3. Отсутствие у участника на территории РК и постоянно совместно проживающих с ним членов семьи арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности.

4. Отсутствие у участника фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних пяти лет на территории РК

5. Стаж официальной работы участника в Алматы не должен быть менее полугода. Данное требование не распространяется на социально уязвимые слои населения, а именно на:

- инвалидов I и II группы;

- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- многодетные семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей;

- неполные семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей.

6. Наличие у самозанятых горожан свидетельства о государственной регистрации ИП сроком не менее полугода.

Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА