Вышел в свет сборник афоризмов «Сөз дауа»

Рухани Жаңғыру

Его автором выступила журналист, писатель, председатель культурно-этнографического общественного объединения «Алтын арқау» Галия Кайдауылкызы. Презентация издания состоялась в Национальной библиотеке РК.

– Для меня это очень значимое событие. Книга афоризмов для меня не первая. Ранее я выпустила сборник стихотворений «Жүректегі тәтті мұң» («Сладкая печаль сердца»), – говорит Галия Кайдауылкызы. – Я всегда мечтала писать, но при этом было боязно сравнивать себя с маститыми писателями и поэтами. Однако неожиданно мои стихотворения получили высокую оценку, и тогда я решилась их опубликовать. Что же касается афоризмов, то они всегда занимали особое место в моей жизни. Для книги я постаралась выбрать самые яркие.

По словам автора, все афоризмы, которые можно найти в издании «Сөз дауа», не придуманы искусственно, а связаны с различными жизненными ситуациями. В книге собраны высказывания на самые разные темы.

– Прежде всего это любовь и уважение к своей семье, к Родине. Большое внимание этим вопросам сегодня уделяет и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» он поднимает вопросы патриотизма, любви и уважения к малой родине. Этим категориям посвящены и мои афоризмы, – сказала автор книги.

Издание «Сөз дауа» состоит из семи разделов. Это сделано для того, чтобы в нем можно было легко найти высказывание, соответствующее той или иной теме, ведь основная идея книги состоит в том, чтобы продемонстрировать богатство казахского языка и культуры.

Книга вышла тиражом три тысячи экземпляров. Издание выпущено не для продажи, поэтому найти его можно только в библиотеках нашего города.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА