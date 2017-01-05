Вышли на старт

Подготовка к проведению Универсиады-2017 идет на должном уровне

Такое заключение вынес заместитель премьер-министра Казахстана, председатель организационного комитета 28-й Всемирной зимней Универсиады – 2017 Имангали Тасмагамбетов. В ходе выездного совещания он проверил финальную готовность объектов к проведению масштабного спортивного мероприятия в Алматы. При этом заместитель премьер-министра подчеркнул, что поскольку подготовка к Универсиаде вступила в завершающую фазу, то от всех служб требуется тщательная проработка до мелочей. И отметил, что в этом плане вопросы транспортного обслуживания и дорожной безопасности являются самыми ответственными участками работы.



– Относительно транспортной логистики мы имеем определенный опыт подготовки к Саммиту ОБСЕ и зимним Азиатским играм. Это можно применить в части транспортного обслуживания делегаций, спортивных команд, но вместе с те возникают и другие вопросы, такие как увеличение транспортной нагрузки во время проведения эстафеты огня. Для этого необходимо продумать дополнительные меры, которые разгрузят улицы и не создадут неудобства для жителей городов Казахстана, в особенности Алматы и Астаны, – сказал Имангали Тасмагамбетов.

Что касается готовности сооружений, заместитель премьер-министра распорядился решить вопросы их полного обустройства в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к стандартам качества, так и к безопасности в эксплуатации. Отметив хорошую подготовительную работу, он дал поручение акиму Алматы Бауыржану Байбек совместно с заинтересованными городскими ведомствами и службами организовать деятельность рабочих комиссий с обязательным выполнением требований безопасности и правил эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей.

Заместитель премьер-министра РК также поставил задачу с участием представителей организационного комитета зимней Универсиады отработать вопросы соблюдения функциональных требований по каждому из объектов, где намечено проведение соревнований. Кроме того, в соответствии с проектами благоустройства и озеленения территорий, прилегающих к новым спортивным сооружениям, выполнить необходимый объем работ по наружному освещению, оборудованию автостоянок и парковок.

– Особо хочу остановиться на важности подготовки наших спортсменов и проведения церемонии торжественного открытия. Эти крупные мировые соревнования имеют большое значение и должны обеспечить эффективную пропаганду спорта и здорового образа жизни, – сказал Имангали Тасмагамбетов.

В свою очередь аким Алматы отметил, что проведение Универсиады уже дало огромный эффект для развития мегаполиса и уровня городского сервиса. В рамках подготовки к Универсиаде из республиканского бюджета на строительство и развитие инфраструктуры Алматы вложено 109 млрд тенге.

– Строительство объектов Универсиады обеспечило работой более 1550 субъектов малого и среднего бизнеса с созданием более 30 тысяч рабочих мест. Выплачено более 9,2 млрд тенге налогов. Непосредственно на операционную подготовку Универсиады привлечены более 200 компаний с

5 тысячами сотрудников, 80% из которых алматинские. На вложенные из бюджета 12,3 млрд тенге порядка 1,5 млрд тенге вернутся в казну в виде НДС, не считая других налогов, – сообщил Бауыржан Байбек.

В рамках рабочей поездки Имангали Тасмагамбетов поручил обеспечить дополнительные меры по своевременной подготовке спортивных объектов и сооружений, гостиниц, ресторанов, транспортной системы и коммуникаций, других объектов городской инфраструктуры для приема и обслуживания зарубежных делегаций и команд, представителей СМИ, туристов и гостей города. Заместитель премьер-министра проверил готовность к встрече спорт-

сменов и гостей международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар», ознакомился с техникой, которая будет задействована во время Универсиады, волонтерской группой, информационным центром и атрибутикой Универсиады.



Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА