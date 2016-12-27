Взяли в работу

Фонд «Самрук-Казына» и алматинские предприятия заключили договоры на 5 млрд тенге

Подписание соглашений состоялось в рамках акции «Госзаказ-2017», прошедшей на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». Этому предшествовало совещание под председательством акима Алматы Бауыржана Байбек и главы правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева. Участие в диалоговой площадке приняли руководители 12 национальных компаний, в их числе 44 IT-компании, наиболее активно работающие на рынке мегаполиса, а также Air Astana, «КазМунайГаз».

– В этом году акция «Госзаказ» проводится в десятый раз, акцент сделан на поддержку отечественных компаний сегмента IT. Именно поэтому местом нашей встречи стала СЭЗ «ПИТ», где на сегодня работают 145 компаний, которыми произведено продукции на 95 млрд тенге, – сказал аким.

Он подчеркнул, что акция дает реальную возможность алматинским предприятиям получить заказы на следующий год. В рамках «Дорожной карты бизнеса – 2020» только в этом году поддержку получили 276 проектов на 70 млрд тенге. Также совместно с фондом «Даму» второй год действует программа «Жібек жолы», в рамках которой поддержано почти сто проектов и создана тысяча рабочих мест. Помимо этого запущены новые программы поддержки бизнеса в сфере туризма, инноваций и пищевой промышленности.

– В Алматы внедряется концепция «Умный город». Для реализации этого проекта есть все предпосылки, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Глава города напомнил, что в Алматы сосредоточено 38 вузов, на базе которых создано десять научно-исследовательских лабораторий, восемь институтов развития, 10 научных центров и три технопарка.

– Концепция разрабатывается совместно с международной компанией IDC и КБТУ. Получат воплощение проекты в сферах умного транспорта, ЖКХ, безопасности. Кроме того, для развития промышленности реализуется Комплексный план по увеличению казсодержания и загрузке мощностей промышленных предприятий. Эта работа приносит результаты, в 2016 году доля казсодержания в Алматы увеличилась в 2,3 раза и составила 64 процента. Между фондом и предприятиями города заключено договоров на 631 млрд тенге, – добавил Байбек.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев отметил, что Алматы – город стратегического значения, поэтому размещение заказов фонда национального благосостояния на местных предприятиях, увеличение рабочих мест – важнейшая задача.

– В целом объем государственного заказа фонда за 11 месяцев текущего года составил 3,8 трлн тенге, 73% из которых направлено на развитие казахстанского содержания, – проинформировал глава ФНБ.

Он подчеркнул, что сейчас в фонде проводится трансформация, требующая новых технологий и инноваций.

– В связи с этим большой интерес вызывают компании, работающие в СЭЗ «ПИТ». К примеру, за счет трансформации бизнес-процессов, оптимизации наземной инфраструктуры можно добиться 30-процентного повышения добычи нефти на действующих месторождениях, – подчеркнул Шукеев.

Участникам совещания была представлена выставка. Аким Алматы и глава ФНБ ознакомились с деятельностью 22 перспективных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, на территории второй очереди СЭЗ «ПИТ» запустили новые объекты: учебно-тренажерный центр KBTU Drilling Centre и Казахстанская морская академия. Новые современные центры, оснащенные передовым оборудованием, позволят готовить специалистов бурения на морском шельфе. Аналогичное оборудование используют лишь в США, Италии и Норвегии.

Центр «Казахстанская морская академия» не имеет аналогов в СНГ. Ранее кадеты академии проходили практическую стажировку в Роттердаме, сейчас они будут получать практические навыки в Алматы. Расширение Казахстанской морской академии позволит в два раза увеличить количество слушателей, а к 2025 году – полностью обеспечить экипаж судов казахстанскими кадрами.

Юрий ЮРОВ

Фото Сергея ХОДАНОВА