Яблоку негде упасть

В социальных сетях активно обсуждают возрождение алматинского апорта

Одни считают это событие исторически важным для Казахстана и нашего города. Однако других остро волнует финансовая сторона этого вопроса.

О том, как в реальности проходит акция, рассказал исполнительный директор компании Apple word Даурен Алибеков:

– Наша компания, которая занимается садоводством и растениеводством, образована в 2013 году. Мы заложили первые коммерческие сады по выращиванию яблонь в с. Тургень Энбекшиказахского района. Но учредитель нашей компании Топжар Джамалбеков, будучи коренным алматинцем и патриотом нашего города, поддержал инициативу по возрождению легендарного апорта. Проект на общую сумму 400 млн тенге стартовал в прошлом году. Мы реализуем его на Бутаковке (39 га), в микрорайоне Алатау ( 15 га) и в микрорайоне Улытау (17 га), где власти мегаполиса выделили земельные участки. На этих землях будет высажено 35 тысяч саженцев двух видов яблонь: кроваво-красный алматинский апорт и александрийский.

Недавно мы проводили акцию в микрорайоне Алатау, где посадили 6,5 тысячи яблонь. Однако после этого благородного начинания, в котором приняли участие десятки алматинцев, в соцсетях стали появляться сообщения, что мы якобы тратим бюджетные деньги, получая от государства какие-то гранты и субсидии. Мы даже не думали, что наше благое дело вызовет такой всплеск возмущений в соцсетях. Всего по нашей акции было около трех тысяч комментариев.

Чтобы поставить все точки над «i», хочу заметить, что ни тиынки из бюджетных средств на проект по возрождению алматинского апорта мы не тратим. Все это собственные средства соучредителей нашей компании. Наша программа рассчитана на 10 лет. Апорт – не коммерческое дерево. Оно дает свои плоды лишь на восьмой–девятый год. Все эти годы мы будем за саженцами ухаживать, привлекая специалистов и используя минеральные удобрения. Много вопросов поступает от жителей близлежащих районов, что мы будем огораживать территорию посадок. Там будут лишь небольшие заборы, для защиты саженцев от пасущегося скота. Вход в сады будет общедоступный, и любой желающий сможет смотреть за тем, что там происходит. В дальнейшем алматинцы смогут гулять там совершенно бесплатно и собирать по два-три килограмма яблок. Мы планируем и сами собирать яблоки. Цена на них будет ниже рыночной.

Также прошла информация, что какая-то строительная компания вырубает яблоневые сады для стройки. Мы изначально занимаемся только садоводством и растениеводством и возводить какие-то дома не собираемся.

Сегодня Apple word является полноправным собственником данных земельных участков, имеет на них госакты, договоры аренды на 49 лет, зарегистрированные в ЦОНе. Мы сейчас решаем вопрос посадки саженцев яблонь в микрорайоне Улытау. Ранее растущие там яблони полностью себя изжили и уже несколько лет не плодоносят. Они все заражены различными болезнями. Это плохо для соседних участков, где растут молодые деревья, так как происходит их заражение. Срок жизни яблонь порядка 25 лет, после этого их нужно выкорчевывать. У нас имеется разрешение на спил 3200 старых деревьев. Вместо них будет посажено 10 тысяч молодых яблонь. Но мы не можем реализовать свой проект из-за самозахвата выделенных нам участков в микрорайоне Улытау. Люди с тех времен, когда данные участки относились к Карасайскому району, захватили порядка двух гектаров земли, ссылаясь на то, что в свое время им область обещала данные участки дать, но этого не произошло. Кто-то построил там сарай, кто-то поставил забор. На сегодняшний день на землях, предназначенных для посадки яблонь, самозахватчики залили 21 бетонный фундамент под строения. Причем это отнюдь не бедные люди, которым негде жить. Мы предложили этим гражданам компенсировать их затраты, но они ни в какую не соглашаются. И даже пытаются продать нам государственную землю, к которой они не имеют никакого отношения, по коммерческой стоимости. Несколько месяцев пытаемся этот вопрос с ними мирно решить, но диалога не получается. В итоге порядка двух тысяч саженцев лежат в прикопе, и мы не можем их посадить. Поэтому сейчас будем решать вопрос законным путем и через суд изымать данные участки.

13 мая пригласили всех горожан на Бутаковку на высадку 10 тысяч саженцев. К слову, там уже прижилось шесть тысяч молодых деревьев.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ