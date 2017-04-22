В Алматы прошел первый антикоррупционный студенческий форум «Молодежь – за вузы вне коррупции»

В Алматы прошел первый антикоррупционный студенческий форум «Молодежь – за вузы вне коррупции», в котором приняли участие студенты и представители молодежи из 38 высших учебных заведений города. Организатором мероприятия выступил КазНУ им. аль-Фараби совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Управлением молодежной политики акимата г. Алматы.

Участники форума призвали студенческую молодежь объединиться и выступить единым антикоррупционным фронтом, соблюдать принципы академической честности и внести свою лепту в дело борьбы с социальным злом – коррупцией.

Студенческая молодежь в креативной форме делилась опытом антикоррупционной работы, инициативами и проектами, обменялась идеями, высказала свое мнение и пожелания. Яркими выступлениями их поддержали звезды казахстанской эстрады, которые со сцены Дворца студентов вместе с молодежью сказали «нет» коррупции.

На форуме студенты КазНУ дали старт движению «Молодежь – за вузы вне коррупции». В торжественной обстановке они передали эстафету антикоррупционного форума 38 вузам г. Алматы и республики. Председатель комитета молодежных организаций КазНУ Айсулу Ерниязова выступила с обращением к участникам антикоррупционного форума, озвучила гражданскую позицию студенческой молодежи и их призыв к борьбе с коррупцией.

– Мы связываем свое будущее с обществом, в котором верховенство закона, порядочность, трудолюбие и ум, талант и предприимчивость открывают перед молодыми людьми большие перспективы, признание и лучшее качество жизни. Объединившись, мы можем создавать справедливое общество без коррупции – Мәңгілік ел, – подчеркнула магистрантка КазНУ А. Ерниязова, обращаясь к аудитории.

– Борьба с коррупцией в вузах является важным приоритетом в обеспечении национальной безопасности страны, и в этом особая роль отводится студенческой молодежи. Мы поддерживаем вас в этой инициативе и вместе с вами выступаем за университеты вне коррупции. Страна без коррупции начинается с каждого из вас! Будущее за молодым поколением! – обратилась с призывом к участникам форума проректор КазНУ Шолпан Джаманбалаева.

Активисты КазНУ рассказали собравшимся о реализации проекта «Университет вне коррупции». В вузе внедрен целый комплекс антикоррупционных механизмов и технологий, создана среда, нетерпимая к любым проявлениям коррупции.

В университете внедрен Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников, Кодекс чести студентов, которые содержат высокие этические требования и стандарты поведения. Постоянно совершенствовать антикоррупционную политику университета помогают каналы «обратной связи». Особое значение придается вовлечению студентов в процессы принятия управленческих решений на основе социального партнерства. Устранить бюрократические барьеры во взаимодействии «университет – студент» позволило создание уникального объекта – центра обслуживания студентов «Керемет». Здесь по принципу одного окна студентам оказывается свыше 500 административных, образовательных, медицинских, социально-бытовых и консультативных услуг.