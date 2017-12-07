Задача всех и каждого

Коррупция – болезненное, переживаемое всеми странами явление

В современных условиях коррупция постепенно из внутригосударственной проблемы превращается в глобальную проблему.

В Казахстане принимаются определенные меры, которые позволили значительно повысить эффективность антикоррупционной деятельности, но борьба с коррупцией все еще остается актуальной.

Понимая важность этого вопроса, партией «Нур Отан» разработан проект программы противодействия коррупции. Она предусматривает до 2025 года сформировать в обществе идеологию нулевой терпимости к коррупции и искоренить ее как явление. В новой доктрине партии прямо сказано, что борьба с коррупцией является задачей всех и каждого.

Для формирования антикоррупционной культуры в программе предлагается продвижение идеологического бренда «Страна без коррупции – процветающая страна».

Несомненно, что противодействию такому социальному злу, как коррупция, должны способствовать институты гражданского общества, в первую очередь общественные объединения граждан. С их помощью могут быть сформированы и внедрены такие законодательные нормы, которые обеспечат достижение прозрачности в работе государственных органов, национальных компаний, выявление недостатков, порождающих коррупцию, а также предание общественной огласке каждого факта коррупции.

В то же время институты гражданского общества должны быть полностью ответственны за свои действия, за обобщение отдельных коррупционных проявлений на весь сектор государственного управления.

Как показывает практика, не только в Казахстане, но и в других государствах полезной мерой для борьбы с теневой экономикой и офшорными схемами является амнистия капитала. Очередная такая амнистия намечена к проведению в этом году. Кроме совершенствования существующего законодательства в программе партии «Нур Отан» предложено принятие новых законодательных актов «О противодействии коррупции», «Об общественном контроле» и «О доступе к информации».

В использовании бюджетных средств необходимо изменение законодательства о государственных закупках, с тем чтобы привлекать не просто самого дешевого поставщика, но, что значительно важнее, способного гарантированно предоставить более качественный набор товаров, работ и услуг в установленные сроки. Необходимо также введение ответственности за необоснованное планирование государственных расходов, в том числе со стороны министерств, которые обязаны проверять обоснованность бюджетных заявок. Возможно, будет полезно создать единую информационную базу цен на товары, работы и услуги и законодательно запретить закладывать в бюджет стоимость товаров, работ и услуг, существенно (более чем на 30 процентов) отличающуюся от рыночной. На предмет связи с коррупционными правонарушениями необходимо проверять и каждый случай невыполнения физических объемов работ, запланированных за счет бюджета.

Очень важной сферой борьбы с коррупцией является государственная служба. Именно поэтому Глава государства так много внимания в своих посланиях уделяет административной реформе и вопросам формирования государственного аппарата.

Ход выполнения программы и необходимые меры на предстоящий период будут отражаться в ежегодном докладе председателю партии о реализации партийной программы противодействия коррупции до 2025 года.

Алма Искакова, рукодитель Управления юстиции

Медеуского района г. Алматы,

член филиала РОО «Казахстанский союз юристов»