Залог успеха

Алматы стал центром развития социальной ответственности бизнеса

Алматы стал центром развития социальной ответственности бизнеса. Для многих компаний этот принцип является одним из постоянных направлений деятельности. О столь важной форме социального партнерства бизнеса, государства и общества наша беседа с генеральным директором ТОО «Алматыэнергосервис» Евгением Казеевым.

-Евгений Иванович, ваше предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом, модернизацией военной техники и вооружения. Что повлияло на ваше решение передать часть обучающих тренажеров Национальной гвардии РК?

– Нацгвардия является одним из ведущих силовых ведомств страны, внедряющих передовые и инновационные технологии в процессе управления, обучения и обеспечения служебно-боевой деятельности войск. Это было продемонстрировано совместно с нашей компанией Президенту Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 29 апреля прошлого года при проведении комплексного учения «Кайсар-2016» с привлечением личного состава, техники и вооружения подразделений специального назначения всех силовых структур республики.

Используя совместный опыт внедрения в систему боевой подготовки в интересах Национальной гвардии РК современных технологий, главнокомандующий Нацгвардии поддержал инициативу отечественного производителя тренажно-моделирующих систем по организации проведения опытной войсковой эксплуатации: комплексного тренажера экипажа БТР-80 и динамического тренажера водителя «Урала». Техническая спецификация была сформирована командой квалифицированных специалистов обеих сторон, по которой были изготовлены тренажеры. Внедрение в процесс служебно-боевого обучения тренажеров на выходе дает высокий экономический эффект, благодаря которому отпадает необходимость в проведении ремонта реальной техники БТР, стоимость которой может достигать более 100 миллионов в год, затрат на ГСМ, боеприпасы и многое другое. Кроме того, подготовка на тренажерах позволяет проходить 48 тысяч километров против 3 тысяч на реальной технике. Для нас, отечественных производителей, это направление по импортозамещению внутри страны дает колоссальный мультипликативный эффект ВВП.

– Собираетесь ли вы расширять свое производство, если да, то когда и насколько?

– Ежегодно компания ставит перед собой вызовы по освоению производства новых видов продукции. Перечень инициативных разработок на 2017–2018 годы довольно широк. Например, совместно с ФГУП «ЦАГИ» г. Жуковского, Московская обл., РФ и Национальной гвардией РК организация отечественного производства на производственной базе ТОО «Алматыэнергосервис» систем беспилотных летательных аппаратов в служебно-боевой деятельности войск. Совместно с Национальной гвардией РК намечена организация отечественного производства на базе ТОО «Алматыэнергосервис» систем имитации и моделирования боя с использованием технологий виртуальной реальности и автоматизированной системы обеспечения стрельб с мгновенным анализом данных и передачей их в звене: учебный центр (войсковое стрельбище) – Главное управление боевой подготовки. Кроме того, совместно с Главным управлением вооружения ВС РК и Главным управлением специальных войск ВС РК запланирована организация отечественного производства на нашей базе запасных частей, инструментов и принадлежностей бронетанковой и инженерной техники и капитального ремонта артиллерийского вооружения.

В рамках государственной программы ГПИИР-2 на 2015–2019 годы «Карта индустриализации Казахстана» совместно с акиматом города в плане стоит организация отечественного производства на базе ТОО «Алматыэнергосервис» изделий медицинского назначения, точнее протезов.

– Какой эффект вы получаете от участия в «Карте индустриализации»?

– За время участия в «Карте поддержки предпринимательства Алматы» в рамках второй пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития производственную базу нашей компании посетили более 100 журналистов для освещения ее участия в программах об индустриализации и новых технологиях, развивающихся в республике, а также более 50 блогеров.

Благодаря результатам их работ наша компания и продукция превращаются в узнаваемый отечественный бренд.

– Вы ощущаете взаимную выгоду от государственно-частного партнерства?

– Сейчас только дан старт, все еще впереди. В будущем ожидаем совместное непрерывное развитие по освоению различных видов высокотехнологичных производств, необходимых для государственных и силовых структур, в том числе и образовательных. Нам уже удалось добиться 90% доли казахстанского содержания за счет максимально возможных отечественных поставщиков сырья.

– Ваши симуляторы воссоздают максимально приближенные к реальным условиям управления бронетранспортера. Какие технологии для этого вы используете?

– Создав центр прототипирования деталей на базе технологии 3D-сканирования и печати посредством стереолитографии, мы внедрили в процесс производства аддитивных технологий методы виртуальной реальности, 3D-визуализации.

– Для производства высокотехнологичной продукции нужны хорошие специалисты. Кто трудится в вашей компании?

– Компания с 2010 года проводит непрерывную подготовку специалистов по государственной программе дуального образования совместно с тремя колледжами Алматы, а также в рамках государственной программы осуществляет целевую подготовку специалистов совместно с РГП «Казахский нацио-

нальный университет имени аль-Фараби». Таким образом, в текущем году в компании трудоустроены три выпускника, получившие степень магистра технических наук в рамках госпрограммы. В целом у нас трудятся механики-робототехники, программисты, математики, химики – выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби, электронщики, электромонтажники, радиотехники, связисты, энергетики – выпускники Казахского национального исследовательского технического университета имени

К. И. Сатпаева, Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий, а также Алматинского индустриального коллежда, Алматинского колледжа машиностроения и телекоммуникаций.

– К вашим тренажерам проявляют интерес представители зарубежных военных ведомств. С какими странами вы сотрудничаете?

– Основными стратегическими направлениями нашей компании являются импортозамещение и экспортоориентированность. Развитие экспортного направления началось с 2013 года, и на сегодняшний день мы реализуем производство тренажеров с элементами добавленной реальности авиационных, бронетанковых и автомобильных машин не только со странами постсоветских времен, но и со странами Северной Африки и Юго-Восточной Азии, почему и являемся приоритетными для многих стран. На сегодняшний день мы экспортировали тренажеры в ОАЭ, Бангладеш, Вьетнам и Судан.

Виктория ИЗБИЦКАЯ