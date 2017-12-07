Защитить несовершеннолетних

В Казахстане в последние годы уделяется значительное внимание половой неприкосновенности несовершеннолетних, защите их прав, особенно связанных с насилием в семье. Ужесточено уголовное наказание за насилие, домогательство сексуального характера, пропаганду, эксплуатацию сайтов, интернет-ресурсов, содержащих детскую порнографию. Введен запрет на условное осуждение, амнистию, освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением, условно-досрочное освобождение, замену наказания более мягким видом в отношении лиц, совершивших такие преступления.

Кроме этого, создаются группы быстрого реагирования из волонтеров, IT-специалистов, юристов, психологов, педагогов. Министерством информации и коммуникаций проводится мониторинг информационного пространства, интернет-ресурсов на предмет материалов, имеющих сексуальный характер, в частности адресованных несовершеннолетним.

По-прежнему остаются актуальными процессы раскрытия и расследования данных преступлений. В частности, необходимо активизировать работу участковых инспекторов, ювенальных инспекторов полиции, так как высокая латентность этих преступлений и нераскрытие, недоказанность преступлений прошлых лет свидетельствуют о недостаточной деятельности в данном направлении. В данной работе необходимо широко использовать возможности нового уголовного законодательства.

Законом в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, установлены ограничения в виде запрета приближения, пребывания либо выезда, такие лица расселяются в определенных местах.

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан утверждены правила ведения учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также о публикации сведений о них, согласно которым сведения о лицах, осужденных за совершение указанных преступлений и освобожденных по отбытию срока наказания, отражаются на «Карте лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц». Карта размещена на информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, к которой обеспечен свободный доступ населения. Информация представлена в количественных показателей в разрезе регионов, детализированы анкетные данные, места жительства, статьи УК РК, а также фото преступников.

М. Есенов, статистик отдела формирования управления Комитета по правовой

статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики

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