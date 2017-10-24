Заслуга налицо

Началось народное голосование за самых ярких и героических казахстанцев по проекту

На портале 100esim.el.kz представлены 302 самые достойные истории. Голосование продлится до 10 ноября.

– История каждого из кандидатов, вошедшая в шорт-лист проекта достойна того, чтобы о ней узнала вся страна. Теперь каждый неравнодушный может сделать свой выбор, – сообщил вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

Он рассказал, что в секретариат рабочей группы поступали заявки на участие в проекте поступили со всего Казахстана. В общей сложности на портале размещено 2112 историй. На основе заключений экспертной и рабочей групп сформирован список из 302 кандидатов, судьбу которых определит голосование. Главный критерий отбора заявок – реальный вклад человека в развитие независимого Казахстана. Среди претендентов на победу такие алматинцы, как паралимпиец Серик Есматов, юный казахстанский композитор Рахат-Би Абдысагин, изобретатель Маулен Бектурганов, общественный деятель Алеся Нугаева и многие другие.

По словам председателя правления АО «Казконтент» Евгения Кочетова, теперь последнее слово остается за народом. Абсолютно открытым способом по итогам интернет-голосования будут выбраны те самые 100 новых лиц Казахстана, которые наберут наибольшее количество голосов.

Любой неравнодушный к проекту имеет возможность отдать свой голос только за трех кандидатов из разных категорий. Исключение накрутки голосов на сайте предусмотрено требованием обязательной регистрации пользователя для голосования. Для этого в графе «Логин» необходимо ввести свою электронную почту либо авторизоваться при помощи социальных сетей.

Наталья ГЛУШАЕВА