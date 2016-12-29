Заступили на дежурство

118 автомобилей пополнили автопарк ДВД Алматы

Ключи от новеньких машин на площади «Астана» аким города Бауыржан Байбек торжественно вручил заместителю начальника Департамента внутренних дел Избасару Бектурову.

– Этот год был очень знаменательным для всей страны. Мы торжественно отметили 25-летие Независимости, с чем еще раз хочется вас всех поздравить. В том, что сегодня Алматы успешный мегаполис, есть немалая заслуга стражей порядка, – сказал глава города. – Как вам известно, мы приняли программу развития «Алматы-2020», в которой есть отдельный раздел – «Безопасный город». За его реализацию отвечают наши стражи порядка, перед которыми стоит ряд задач, при этом одна из важнейших – повышение доверия горожан к работе полиции. Особое внимание вопросам безопасности всегда уделяет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это особенно важно, ведь в следующем году в нашей стране пройдут такие крупные мероприятия, как EXPO и Универсиада. Мы должны создать лучшие условия, и вопросы безопасности, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, в числе самых приоритетных.

Из 118 машин, полученных ДВД города, 107 легковых авто марки Kia Cerato, пять автобусов ПАЗ-32053 и шесть единиц специальной техники ГАЗ-2705. Все они казахстанской сборки и приобретены за счет средств местного бюджета.

– По сравнению с прошлым годом расходы на материально-техническое оснащение правоохранительных органов увеличены в два раза. В следующем году бюджет ДВД вырастет еще на 25 процентов и составит 17 миллиардов тенге, – сообщил аким.

Эти средства пойдут на модернизацию работы полицейских. В 2017 году планируется приобрести еще 250 машин на газе на сумму почти два миллиарда тенге. Таким образом, будет обеспечена полная комплектация автопарка ДВД. Кроме того, в общественных местах установят видеокамеры.

– Уже сегодня мы можем заметить положительный эффект от видеокамер, которых в городе уже установлено 66 тысяч, поэтому работа продолжится. Также планируется провести модернизацию центра оперативного управления ДВД. Уверен, что все эти меры способствуют усовершенствованию работы органов правопорядка, – подытожил Бауыржан Байбек.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА и Даурена ИСАЕВА