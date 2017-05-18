Заверешена аттестация в Департаменте Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан по городу Алматы

В целях формирования профессионального государственного аппарата, предусмотренного в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институционалных реформ» Главы государства Н. А. Назарбаева, реализуются важные реформы.

Одна из них – проведение аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Президентом страны подписан соответствующий указ о проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», и было поручено провести аттестацию государственных служащих до 1 июля 2017 года.

Департаментом Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан по городу Алматы завершена работа, проводимая в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и указа Президента.

В ходе проведения аттестации соблюдены все требования законодательства. Всего из 130 государственных служащих собеседование успешно пройдено 73 сотрудниками департамента.

По результатам второго этапа тестирования на оценку личных качеств 31 государственный служащий получил оценку «превосходно», 41 – «эффективно», 1 – «удовлетворительно».

После процедуры тестирования завершающим этапом для департамента явилось проведение собеседования, которое должно было быть максимально объективным и прозрачным.

Для обеспечения объективности процедур собеседования и повышения доверия к принятым решениям в составы аттестационных комиссий для участия нами были приглашены депутаты маслихата города Алматы, представители общественных объединений и советов, настоящие профессионалы, которые отвечали всем необходимым требованиям – быть честными, справедливыми и беспристрастными.

Собеседование проводилось по согласованию с вышестоящим государственным органом, в соответствии с утвержденным председателем комиссии графиком проведения собеседования. Каждому аттестуемому были заданы профильные вопросы в рамках его должностных обязанностей и по тем компетенциям, которые следует развивать.

Определение уровня профессиональной готовности и выставление оценки осуществлялось только на основании ответов на поставленные вопросы. При оценке со стороны председателя и членов комиссии фактов пренебрежения и однобокого подхода не допущены.

Завершающий этап аттестации – принятие решения аттестационной комиссии с учетом результатов тестирования и заключения предыдущих этапов. По решению комиссии четверо государственных служащих (5,5%) соответствуют занимаемой государственной должности и рекомендуются к повышению в должности; 66 (90,5%) государственных служащих соответствуют занимаемой должности, а трем работникам (4%), которым еще предстоит поработать над своим профессиональным уровнем, комиссия дала рекомендации к понижению в должности.

Считаем, что данные показатели свидетельствуют о том, что комиссией даны справедливые и объективные оценки деятельности государственных служащих. Вместе с тем комплексная аттестация дала возможность каждому госслужащему проявить свою компетенцию и профессиональную подготовку, а также показать свои личные достижения в трудовой деятельности.

Государственная служба – это оказанное обществом и государством доверие, морально-этический облик государственного служащего должен соответствовать высоким требованиям. Проводимая аттестация показала, что государственный служащий не только должен выполнять свои функциональные обязанности, но и постоянно увеличивать интеллектуальный потенциал, развивать личные компетенции, улучшать морально-этический облик, направлять все свои силы, знания и опыт служению народу, нашей Родине – Республике Казахстан.

Таким образом, перед переходом на новую систему оплаты труда государственным служащим предоставляется возможность вступать между собой в открытую конкуренцию по продвижению по карьерной лестнице, служить обществу и государству, постоянно повышая профессиональную подготовку, и развивать личные компетенции.

Руководитель Департамента казначейства

по городу Алматы Б. У. Калижанов