Завтра туриста

В Алматы появится единая база данных туристских объектов и туркомпаний

Тотальной инвентаризацией сектора занялся туристский информационный центр Visit Almaty совместно с городским Управлением туризма и внешних связей. Ожидается, результаты мониторинга суммируют информацию более чем о 5000 объектах и участниках туррынка Алматы и агломерации. В перечень войдут базы данных о достопримечательностях, курортах, местах размещения и питания, магазинах и прочих объектах инфраструктуры с описанием набора услуг, имеющихся удобств и качества предоставляемого сервиса. Проект призван определить потенциальный интерес туристов.

На сегодняшний день проинспектировано более 1020 объектов по 15 направлениям. Помимо территории города в базу включены Кольсайские озера, парк Алтын Эмель, пещерный комплекс Унгыртас, урочище Тамгалытас, городища Рахат, Талхиз и другие объекты.

– Государство будет лучше понимать потребности игроков туристской индустрии, текущее положение турбизнеса в конкурентной среде, а также состояние отрасли для дальнейшего планирования инвестиций. Инициатива также позволит удовлетворять рекреационные потребностей жителей и гостей города, – отметил руководитель Управления туризма и внешних связей Ерлан Жайлаубай

Основная часть проекта завершится до конца года.

Марина ПЕСТРЯКОВА