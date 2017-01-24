Здоровые дети - конкурентная страна

В Алматы и Астане стартует программа по оздоровлению школьников «Бала аман»

О том, что представляет собой новшество и что оно даст подрастающему поколению, размышляли руководитель коалиции активного и здорового долголетия Vitalem Алмаз Шарман, президент Аlmaty Management University Асылбек Кожахметов, координатор программы Айжан Кул-Мухаммед, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Мурат Абенов, заместитель начальника Управления образования Алматы Гульнара Айткулова.

Алмаз Шарман:

– Пилотная программа «Бала аман» внедряется в четырех общеобразовательных школах Алматы и Астаны, где в основном учатся дети из социально уязвимых слоев населения. Казахскоязычные школы № 169 и № 152 находятся в Алатауском районе Алматы, где главным образом живут семьи, приехавшие в мегаполис для заработков. Большинство детей в данных образовательных учреждениях не могут заниматься спортом из-за отсутствия спортивных факультативов в районе. У учителей тоже нет возможности повышать свои знания в сфере гигиенического образования из-за отсутствия специализированной литературы.

Программа «Бала аман» совместно с учителями, акиматом была создана для того, чтобы укрепить и восстановить здоровье школьников. К работе также привлечены спортсмены и общественные деятели. К примеру, двукратная чемпионка Казахстана, чемпион Азии, член сборной Казахстана по боди-фитнесу Анель Авзалова.

Для учителей, родителей организуем тренинги, а для школьников – интерактивные лекции и различные мероприятия. В рамках программы «Бала аман» мы разработали сайт с анимационными роликами и полагаем, что они будут активно применяться в семи тысячах школ, которые имеют интерактивные доски. В каждой школе есть медкабинеты, и мы планируем переобучать врачей, с тем чтобы они могли проводить мониторинг состояния здоровья детей, выяснять их нужды. В соответствии с этим им будет рекомендована программа подготовки на уроке физкультуры.

Программа школьной медицины была недавно передана из Министерства образования и науки в Минздрав. Но, по большому счету, современных стандартов оценки здоровья школьников у нас нет. Сейчас большая работа проводится Минздравом, привлекается Национальный центр педиатрии и детской хирургии для разработки различных стандартов, касающихся безопасности школьников, гигиены и т. д. Наша задача – разработать стандарты в области физической активности и питания. К примеру, определить правильный рацион ребенка: какое количество белков, жиров и углеводов он должен употреблять. Рекомендации эти должны знать и школьные врачи, и руководство администрации школ, и, конечно, родители, и сами школьники. Каждому из детей требуется индивидуальный подход в плане физической подготовки.

Айжан Кул-Мухаммед:

– Мы можем хоть сто раз говорить о том, что дети должны вести здоровый образ жизни, но как быть, если у родителей ребятишек элементарно нет денег, чтобы обеспечить им полноценное питание? В рамках программы «Бала аман» будем думать о том, чтобы сделать здоровые продукты более доступными. В этом нам помогут спонсоры и производители отечественных продуктов. В четырех школах учащимся 1-х и 4-х классов будет предоставлена возможность бесплатно посещать спортивные факультативы. Туда приедут казахскоязычные тренеры, которые будут заниматься с ними разными видами спорта – футболом, баскетболом, гимнастикой, чтобы это помогало им исправлять осанку, так как у большинства детей имеются искривление позвоночника, грыжи. Эту программу мы осуществляем совместно с общественным фондом Sport Concept, который занимается популяризацией дворового спорта, делая его более доступным. В Астане в проекте заняты школы № 49 и № 65. В первой из названных школ обучается много детей с особыми нуждами. Совместно с частным фондом «Дара» сделано многое, чтобы инфраструктура школы стала комфортной для детей с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, во время урока физкультуры эти ребятишки играют в классной комнате в шашки и шахматы и не представляют, что даже на колясках они могут и играть в баскетбол, и плавать. Специально для них мы разработали программу физподготовки, которая будет учитывать их потребности, и они смогут заниматься спортом вместе со своими сверст­никами.

Кстати, при составлении программы мы прислушивались к пожеланиям самих учащихся. Так, в школе № 65 в Астане дети сами подошли к нам и попросили, чтобы мы помогли учебному заведению завести у себя огород, потому что они сами хотят выращивать овощи и фрукты в рамках уроков естествознания и биологии. И родители, и учителя готовы бесплатно работать на приусадебном участке.

В Алматы же ученики обратились с просьбой проводить тренировки на госязыке. При этом наши тренеры будут обучать детей и на русском, и на английском языках, ведь в нашей стране внедрено триязычие.

International school of Almaty и международная школа Haileybury Almaty со своей стороны готовы бесплатно помочь детям в обучении английскому языку, приобщить их к иностранной культуре.

Мурат Абенов:

– В Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» я занимаюсь вопросами человеческого капитала и вижу, что плохое здоровье, в том числе психологическое, не лучшим образом влияет на развитие бизнеса, предпринимательства в нашей стране. Считаю, что данный проект очень своевремен. Он стартовал в школах, которые находятся на окраинах. Именно там видны проблемы, которые имеются в сфере образования страны. Особенно это касается казахскоязычных регионов, где недостаточно информации о правильном питании, занятии спортом, мерах профилактики. Сегодня в основном на телеканалах и в СМИ идет реклама коммерческих клиник, которые зарабатывают на том, что люди болеют. Иногда складывается впечатление, что некоторым компаниям или отраслям выгодно, чтобы люди имели недуги, так как это приносит дивиденды в виде дорогих лекарств, оборудования, которое привозится в клиники.

Настораживает, что сегодня в стране высокий уровень суицидов. Особенно часто счеты с жизнью сводят в сельской местности, среди казахскоязычного населения. В агрессивной среде, когда нужно быть суперконкурентоспособным, психика молодых людей не выдерживает. Поэтому требуются новые методики в школах с учетом менталитета нашего населения, его потребностей. Причем надо учить не только детей, но и их родителей. Не секрет, что многие мамы и папы пребывают в уверенности, что если их ребенок накормлен, напоен, одет и обут, на этом забота о нем кончается. Но самой главной проблемой – сохранением здоровья своих детей – никто по большому счету не занимается. Многие ребята, которых сегодня призывают в армию, по состоянию здоровья не могут служить, а девушки, выходя замуж, не в состоянии иметь детей. 30 процентов молодых семей в стране распадается, в том числе потому, что у них не очень хорошее здоровье. Каждый год мы видим, что состояние наших граждан ухудшается. Это происходит из-за неправильного питания, увлечения фастфудом, употребления в пищу синтетических продуктов, ГМО. Мы как будто забываем, что у нас есть традиционные продукты питания – конина, кумыс и т. д. Думаю, что благодаря этому проекту получат поддержку отечественные производители, которые выпускают экологически чистые продукты.

Асылбек Кожахметов:

– Мы одними из первых присоединились к проектам компании VitAlem еще в прошлом году, поскольку они соответствуют стремлению нашего студенчества вести активный и здоровый образ жизни. Поддерживаем все городские инициативы, связанные со спортом, активным образом жизни. Если в 2013 году в «Алматы Марафоне» от нашего вуза участвовали 35 человек, то в прошлом году – уже 700. Сейчас мы готовы присоединиться к новому проекту VitAlem под названием «Бала аман». Со своей стороны поможем двумя вещами. У нас уже существует программа поддержки задействованных в проекте школ: два раза в год мы приглашаем педагогов этих учебных заведений для прохождения бесплатного повышения квалификации. Также готовы расширить нашу программу Service lening – «Служение обществу». Согласно ей каждый студент вуза и первокурсник обязан отработать 50 часов в городских НПО, которые способствует решению соцпроблем общества. В этой программе задействовано порядка 15 НПО Алматы. Часть таких программ мы направим на эти школы. Наша задача не только в том, чтобы давать знания молодым людям, но и в том, чтобы они стали сопереживающими, сопричастными к проблемам общества. Это можно делать, навещая онкологических больных, работая с детьми-сиротами и инвалидами, развивая соцпредпринимательство. Мы решили с коалицией открыть еще одно новое направление, предложив создать «Дорожную карту» здорового университета, и готовы стать модельным вузом в этом направлении. Также общими усилиями откроем школу общественного здравоохранения. Правильное воспитание в свою очередь требует изменения содержания образования. Поэтому с 1 сентября этого года в вузе вводим новый курс в области здорового образа жизни. Мы часто сталкиваемся с тем, что прекрасные преподаватели, педагоги, к сожалению, рано уходят из жизни. Профессор в области математики оказывается школьником в области собственного здоровья. А ведь именно педагог должен быть примером правильного отношения к своему здоровью для школьников, студентов.

Поэтому наш университет за свой счет ввел обязательное медицинское страхование. Все преподаватели имеют страховку. Но в то же время мы регулярно проводим тестирование с целью побудить людей изменить отношение к своему здоровью. Таким образом определяем группу риска и работаем с педагогами, чтобы подтолкнуть их избавиться от вредных привычек, привести в норму вес, свое питание и т. д. Более того, те, кто не хочет прислушиваться к рекомендациям, рискует быть уволенным из стен вуза.

Гульнара Айткулова:

– Реализация проекта была бы невозможна без поддержки городского акимата. Как и все общество, нас волнует рост заболеваний среди учащихся, за здоровье которых мы наравне с родителями несем ответственность. Сегодня, по данным Минздрава, больше 16 процентов детей в нашей стране, которые идут в первый класс, уже имеют различные заболевания, в том числе и хронические. А к 15-летнему возрасту доля детей с хронической патологией увеличивается на 20,3 процента. Причиной ухудшения состояния здоровья школьников являются недостаточная эффективность современной системы гигиенического обучения и отсутствие у детей и подростков умений и навыков ведения активного образа жизни, сознательного и ответственного отношения к своему здоровью. Проблема в том, что в основном усилия государства направлены на то, чтобы лечить уже заболевших. Мало того что это дорогостоящее занятие, так к тому же мы получаем поколение молодых людей, которые не могут в полной мере реализовывать себя, качественно и полноценно трудиться. Это, безусловно, отражается на их благосостоянии и наносит вред экономике нашей страны.

Не случайно решили выбрать для участия в проекте присоединенный к городу Алатауский район. Там много проблем, в частности в казахскоязычных школах, где в основном учатся дети из малообеспеченных и многодетных семей. Планируем прежде всего вовлекать в проект родителей. Ведь основную массу времени дети проводят дома, берут пример со своих мам и пап.

Мы переформатируем план работы школы, именно адаптировав под данную программу, вовлекая в нее всю администрацию учебных заведений, определим координаторов программы. Планируем проводить мониторинг здоровья детей, которые в данное время обучаются в школах, с учетом их домашних условий и т. д. Также хотим активно вывозить детей на природу.

Уверена, что две школы, участвующие в проекте, первые ласточки и вскоре его поддержат все общеобразовательные школы, которых в городе 201, а также 560 дошкольных организаций.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ



