Здоровый повод

Разъяснительная встреча по обязательному социальному медицинскому страхованию

В Алматы прошла разъяснительная встреча по обязательному социальному медицинскому страхованию. В ней приняли участие представители городских управлений занятости и социальных программ, здравоохранения и департамента госдоходов.

– С 1 июля 2017 года в Казахстане вводится система обязательного социального медицинского страхования. А с 1 января 2018 года население начнет получать медицинскую помощь по программе ОСМС, – говорит руководитель управления занятости и госпрограмм Алматы Айгуль Ахметова. – Работодатели и индивидуальные предприниматели начнут отчислять взносы в фонд социального медицинского страхования с 1 июля 2017 года. Государство за лиц из числа социально уязвимых категорий начнет платить с 1 января 2018 года. Для граждан, не осуществляющих взносы в систему обязательного социального медицинского страхования, медицинская помощь может стать недоступной. Поэтому не имеющим официальный доход необходимо определить свой социальный статус (наемный работник, индивидуальный предприниматель, получатель пенсий и социальных выплат, непродуктивно самозанятый). Лица, занятые в неформальном секторе экономики (частный извоз, строительный бизнес, услуги, торговля и т. д.), должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в органах госдоходов. Определить свой статус можно на портале «электронного правительства» e-gov.kz, в центрах обслуживания населения и центрах занятости населения.

Безработным следует обратиться в Центр занятости населения и получить место работы, по которому работодатель будет перечислять отчисления. Если человек таким образом не трудоустроится, то за него будет платить в фонд ОСМС государство.

Граждане, не осуществляющие взносы в систему обязательного социального медицинского страхования, будут обеспечены только медицинской помощью при социально значимых заболеваниях, экстренной медицинской помощью, амбулаторно-поликлинической помощью.

Для информирования населения и сбора информации в данное время мобильные группы из числа представителей акиматов, органов занятости, здравоохранения, образования, госинспекции труда, госдоходов, местной полицейской службы проводят подворовой обход среди граждан с неопределенным статусом. Им раздают памятки о реформах в социальной сфере, заполняют анкеты о гражданах с указанием: ФИО, даты рождения, ИИН, социального статуса.

От уплаты взносов в фонд социального медицинского страхования освобождаются:

1) дети;

2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

3) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

4) инвалиды;

5) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

6) лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;

7) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;

8) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

9) неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;

10) пенсионеры;

11) военнослужащие;

12) сотрудники специальных государственных органов;

13) сотрудники правоохранительных органов;

14) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

15) лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ