Жетысуский район: Здесь зарождалась промышленность Алматы

Визитная карточка района

Аким Жетысуского района Мухтар Тажибаев:

– В истории становления Алматы как крупного промышленного, финансового и культурного центра Казахстана наш район играет одну из первостепенных ролей. Здесь проходило формирование городской структуры будущего мегаполиса, строились заводы и фабрики, прокладывались автомобильные и железнодорожные магистрали, строились школы и больницы, новые жилые кварталы многоэтажного и частного жилья.

Большой рывок в развитии промышленного потенциала района пришелся на годы Великой Отечественной войны. В грозные сороковые годы здесь было размещено свыше 30 крупных промышленных предприятий, эвакуированных из прифронтовой полосы. Более 26 тысяч человек, эвакуированных из городов и областей западной части СССР, нашли здесь приют и работу.

В настоящее время промышленная направленность района сохраняется, помимо существующих предприятий открываются новые производства в рамках реализации различных государственных программ по поддержке бизнеса. По данным Департамента статистики Алматы, за январь – сентябрь этого года в районе произведено промышленной продукции в действующих ценах на 126 808 млн тенге, индекс физического объема по всей промышленности составил 104,1%.

По-прежнему предприятия района привлекательны для инвесторов, объем инвестиций в основной капитал по району за январь – сентябрь составил 20 855 млн тенге. Промышленную направленность района подтверждает и количество работников, занятых на крупных и средних предприятиях, их число по району составило 39 837 человек.

В последние годы большое внимание уделяется развитию малого предпринимательства. В этой сфере розничный товарооборот за январь – сентябрь составил 320,4 млрд тенге, это пятая часть от аналогичных городских показателей. Пятую часть от городских показателей занимает район и по оптовому товарообороту. Особое внимание акимат уделяет созданию новых рабочих мест. На 1 ноября на предприятиях района создано 3247 новых рабочих мест.

В районе большое число частных домостроений, и это накладывает определенную специфику в вопросах благоустройства. На территории района имеется 259 улиц протяженностью 267 км. Неповторимый облик в благоустройство вносят парки, скверы и транспортные развязки.

Большое количество зеленых насаждений в районе требует к себе особого внимания и ухода. С начала года была проведена санитарная обрезка 3712 деревьев, формовочная обрезка 867 деревьев и дополнительно высажено 574 дерева.

Подрядной организацией ТОО «Иссык жолдары», ТОО «РСУ» проведен текущий ремонт тротуаров по следующим адресам: ул. Омарова, Жумабаева, Серикова, Ратушного, Жетысуская, мкр. Кулагер, общей протяженностью 2 км. Ведется работа и по обустройству и ремонту арычной сети ТОО «Каз Строй Эксперт». Для удобства и безопасности граждан на оживленных участках улиц строятся надземные пешеходные переходы. Недавно завершено строительство такого перехода через проспект Суюнбая на углу улицы Сидоркина и продолжается строительство пешеходного моста через проспект Сейфуллина на углу улицы Акпаева. Помимо этого ведутся работы по пробивке и строительству транспортной развязки в месте пересечения проспекта Назарбаева и улицы Жансугурова, проспекта Сейфуллина, угол улицы Жансугурова. Ввод в действие этого транспортного коридора позволит в значительной мере снизить нагрузку на магистральных улицах.

По реализуемой в Алматы программе датского архитектора Яна Гейла в районе проводится работа по текущему ремонту пешеходной зоны по пр. Райымбека от метрополитена на пр. Назарбаева до пр. Суюнбая; далее по пр. Суюнбая до ул. Болтирик Шешена. Такие же работы проводятся по ул. Палладина от дома № 42 мкр. Айнабулак-2 до ул. Жумабаева. С наступлением осени завершена работа по капитальному ремонту 50 дворовых территорий.

В районе проводится планомерная работа в социальной сфере. Адресная соцпомощь назначена 30 семьям. Согласно Закону РК «О государственных детских пособиях семьям, имеющим детей» по району назначена помощь 182 семьям, где проживает 508 детей. Одной из форм поддержки малообеспеченных граждан является оказание жилищной помощи, 195 семьям назначена помощь на оплату коммунальных услуг. Кроме этого 81 гражданину оказана социальная помощь на возмещение затрат на приобретение, установку и проверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

На особом контроле акимата находится работа Центра занятости, по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2018 гг. через центр получили направления 1030 человек. Часть из них прошла молодежную практику, 45 граждан были трудоустроены на социальные рабочие места, остальные привлекались на общественные работы и профессиональное обучение.

Основу районного медицинского обслуживания населения составляют поликлиники № 11, № 21 и ЦПМСП «Кулагер», в них обслуживается 118 886 человек.

В системе образования района функционирует 21 организация общего среднего образования, где на начало 2-й четверти обучались

23 955. В 59 детских садах воспитываются 6444 ребенка. Но при этом острой проблемой остается сохранение очередности в детские дошкольные учреждения. Частично проблему очередности решает реализация программы «Государственный образовательный заказ», ею охвачены 15 частных детсадов.

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в районе в этом году построено пять частных детских садов, один спортивный комплекс с плавательным бассейном, проведен капремонт фасада многоквартирного жилого дома по проспекту Суюнбая.



В рядах предпринимателей района очень ответственные граждане, они принимают активное участие в различных социально-благотворительных мероприятиях, направленных на всестороннюю поддержку старшего поколения. В преддверии празднования Дня Победы 32 ветеранам оказана помощь, четырем ветеранам сделан капремонт квартир, 28 ветеранам вручена бытовая техника. С участием наших бизнесменов прошла акция «Дорога в школу», 1200 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок школьную форму и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Кроме этого продолжилась традиция проводить экскурсии по достопримечательностям Алматы для ветеранов войны и участников трудового фронта, детей с ограниченными возможностями.

В период празднования Дня пожилых людей соцпомощь была оказана в виде продуктовых пакетов более 500 одиноким престарелым гражданам, помимо этого предприниматели организовали благотворительные обеды для 200 ветеранов.



В учреждениях образования Жетысуского района в рамках реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» проводятся различные мероприятия, направленные на формирование культа знаний, патриотическое воспитание, сохранение и пропаганду духовных и культурных ценностей, воспитание любви к малой Родине. Все проекты «Тәрбие және білім» и программы «Рухани жаңғыру» получают широкое освещение в СМИ и социальных сетях.

В районе регулярно проводятся встречи (сходы) жителей с акимом, участковыми Местной полицейской службы и комитетами местного самоуправления по микроучасткам. В ходе встреч жители высказывают свои предложения и пожелания по улучшению и развитию района, указывают на наличие тех или иных проблем, подсказывают пути их решения. Конструктивный диалог с населением помогает оперативно реагировать на нужды и запросы граждан.

Справка

14 сентября 1936 года Алматы был разделен на три района: Ленинский, Сталинский и Фрунзенский. На территории бывшего Ленинского и располагается Жетысуский район. Свое современное название и границы район получил 2 июля 2008 года в связи с образованием нового административного Алатауского района.

Границы Жетысуского района начинаются от оси реки Малая Алматинка в западном направлении по оси проспекта Райымбека до оси ул. Кудерина. Далее от оси проспекта Райымбека в северном направлении по оси улицы Кудерина и по оси улицы Северное кольцо до южной стороны железной дороги, проходящей вдоль улицы Бурундайской, до пересечения с северо-западной границей города, далее в восточном направлении по границе города до оси Капчагайской трассы, от северо-западной границы города в южном направлении по оси Капчагайской трассы и по оси улицы Жансугурова до оси проспекта Рыскулова. Затем от оси улицы Жансугурова в восточном направлении по оси проспекта Рыскулова до оси реки Малая Алматинка и от оси проспекта Рыскулова в южном направлении по оси реки Малая Алматинка до оси проспекта Райымбека.

Предприятие номер один

«Темирбетон-1» по праву носит звание одного из старейших предприятий в Алматы

В 1954 году завод был основан как комбинат производственного предприятия «Стройтрест-75» в качестве железобетонного полигона для производства конструкций строящегося текстильного комбината. С 1962 года предприятие было переименовано в Завод железобетонных изделий № 3 и находилось в структуре различных строительных ведомств Казахской ССР.

С 1992 года предприятие преобразовано в акционерное общество «Темiрбетон». В мае 2004 года предприятие преобразовано в ТОО «Темирбетон-1». Поскольку в Караганде оказалось предприятие с аналогичным названием, чтобы избежать недоразумений, было решено к названию алматинской компании добавить цифру «1».

В связи со спадом в области строительства крупнопанельных объектов и, следовательно, производства строительных материалов в 90-е годы проведена переориентация производства на выпуск изделий для дорожного строительства и благоустройства. Было освоено производство дорожных и тротуарных бордюров, тротуарной плитки, арычных лотков, лотков теплотрасс, дорожных плит и колец для канализационных сетей.

Основными направлениями производственной деятельности ТОО «Темирбетон-1» является производство бетонных и железобетонных конструкций и изделий промышленно-гражданского назначения, а также товарного бетона и раствора. В настоящее время номенклатура изделий насчитывает более 150 типоразмеров.

Сегодня «Темирбетон-1» располагает производственными мощностями с современным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества. Предприятие имеет производственную базу на площади 8,5 га.

Сотрудники предприятия работают в три смены. Это позволяет выпускать значительные объемы продукции. Так, в год здесь изготавливается 95 000 м3 сборного железобетона, 2000 тонн товарной арматуры

и 140 000 м3 товарного бетона.

Руководит компанией Аскар Куанды­кович Бискультанов. Под его чутким руководством сформирован высококвалифицированный административно-управленческий и рабочий персонал. Наравне с представителям рабочих специальностей здесь трудится немало специалистов с высшим образованием.

Руководству предприятия «Темир­бетон-1» удалось сохранить преемственность квалифицированных сотрудников, которая высоко ценится. Так, стаж 21 работника составляет от 20 до 30 лет, а 73 человека трудятся на заводе более 10 лет. Зачастую на заводе работают целые семьи. Всего здесь насчитывается 20 семейных династий. Ярким примером может служить семья Абденовых. Старший Турумбек Сардарбекович Абденов – ветеран труда. Он прошел все ступени – от бетонщика до начальника арматурного цеха. Сегодня мастером формовочного цеха трудится и его сын Тимур Абденов. Компания не забывает о своих ветеранах труда, ветеранах войны, воинах-интернационалистах. Им регулярно оказывается материальная поддержка, они желанные гости на праздничных мероприятиях.

Также на «Темирбетон-1» стала традиционной материальная помощь в размере

30 000 тенге при рождении ребенка, регистрации брака работника. Выдается здесь и беспроцентная ссуда от 100 000 тенге и выше в кризисных ситуациях и на хозяйственные нужды. Например, в 2013 году ссуды были выделены на сумму 18 941 520 тенге.

Руководство компании не забывает и о детях сотрудников. Для ребятишек до 12 лет проводятся новогодние представления с непременными сладкими подарками.

Помимо этого «Темирбетон-1» активно участвует в благотворительности. Так, компания оказывала поддержку благотворительному фонду «Тамшы Нур» для строительства медресе на 120 учеников, возведение мечети «Нурлы» в Медеуском районе. Денежные средства также направлялись в детский дом «Ак умит», общественный фонд «Знаний и благоденствия Кул Кожа Ахмет Яссауи», школу-интернат для малообеспеченных детей № 8 г. Алматы, благодарственный фонд «Сауап» им Д.А. Кунаева, Совет ветеранов Жетысуского района, благотворительный фонд «Фазыл Газы Топлы» и другие организации. Компания никогда не отказывает в просьбах о поддержке партии «Нур Отан» Жетысуского района. Так, предприятие подарило специальной коррекционной школе № 5 для слабослышащих детей Алматы два телевизора и домашних кинотеатра. «Темирбетон-1» не забывает и о братьях наших меньших, помогая Алматинскому зоологическому парку и заботясь об улучшении условий содержания животных.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ