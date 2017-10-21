Жилищная программа «Алматы жастары»

Акимат города Алматы объявляет о приеме заявлений и документов с 23 октября по 3 ноября 2017 года от молодежи города Алматы на получение жилья через АО «Жилстройсбербанк»

Уважаемые алматинцы!

Акимат города Алматы объявляет о приеме заявлений и документов с 23 октября по 3 ноября 2017 года от молодежи города Алматы на получение жилья через АО «Жилстройсбербанк» (далее – АО «ЖССБК») через сайт приема заявок almaty-zhastary.kz при поддержке портала электронного правительства e-gov.kz в рамках реализации жилищной программы «Алматы жастары» по Дорожной карте поддержки молодежи города Алматы на 2017–2020 годы.

Ануар Ускенбаев, руководитель коммунального государственного учреждения «Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы»:

Условия жилищной программы «алматы жастары»

Участвует молодежь города Алматы не старше 35 лет;

Бюджет – не менее 1 млрд тенге;

Максимальная сумма займа в АО «ЖССБК» – до 10 млн тенге;

Процентная ставка кредита – 5%;

Залоговое обеспечение – приобретаемое жилье. Необходим дополнительный залог в виде недвижимого имущества либо жилищных строительных сбережений в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» при недостаточности залогового обеспечения.

Подача заявлений и документов осуществляется через сайт приема заявок almaty-zhastary.kz при поддержке портала электронного правительства egov.kz и сайта акимата города Алматы almaty.gov.kz. Авторизация на портале приема заявок almaty-zhastary.kz проходит через электронную цифровую подпись. Ее можно получить в ЦОНе;

Жилье участники выбирают самостоятельно на первичном рынке из вновь введенных в эксплуатацию жилых комплексов.

Каков мой алгоритм действий для получения жилья по жилищной программе «алматы жастары»?

Каким требованиям жилищной программы «Алматы жастары» я должен соответствовать?

(документы, сроки действия документов, как сдавать документы и прочие требования.)

Документы и заявления будут приниматься в течение 10 рабочих дней от молодежи города Алматы, соответствующие следующим требованиям:

1. Возраст участника и супруги (-а) до 35 лет на момент подачи заявления.

К участию в программе в качестве основного участника допускается только один из супругов;

2. Наличие постоянной регистрации в городе Алматы обоих супругов не менее 1 года, также наличие постоянной регистрации в городе Алматы у постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (несовершеннолетних детей и т. д.) на момент подачи заявления;

3. Отсутствие на территории Республики Казахстан у участника и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруги, несовершеннолетних детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в заявлении, арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем пункте, как единицу жилья). Не допускаются к участию в программе лица, нуждающиеся в жилище с целью улучшения жилищных условий;

4. Отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий участником на жилье и постоянно совместно проживающими с ним членами его семьи (супругом (-ой), несовершеннолетними детьми), а также другими членами семьи, включенными в состав семьи и указанными в заявлении, путем обмена жилого помещения или отчуждения жилища, принадлежащего им на праве собственности, в течение последних пяти лет на территории Республики Казахстан;

5. Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее полугода или зарегистрированное в городе Алматы действующее ИП сроком не менее полугода.

Данное требование не распространяется на социально уязвимые слои населения, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9) статьи 68 Закона «О жилищных отношениях», а именно:

– инвалиды 1 и 2 группы;

– семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

– лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики Казахстан;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

– многодетные семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей;

– неполная семья, имеющая одного и более несовершеннолетних ребенка/детей;

6. Залоговым обеспечением является приобретаемое жилье. Необходим дополнительный залог в виде недвижимого имущества либо жилищных строительных сбережений в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» при недостаточности залогового обеспечения.

Какие документы я должен приготовить, чтобы сдать?

Так как заявление и документы сдаются через портал РШЭП, основные документы (удостоверение личности, свидетельство о рождении детей, родившихся после 2008 г. р., свидетельство о браке, заключенном после 2008 г., и т.д.) автоматически формируются порталом РШЭП и прикрепляются к заявке. Участнику необходимо лишь приложить следующие сканированные документы (фотографии и черно-белые сканированные копии не рассматриваются):

1) справка с места работы заявителя на официальном бланке с реквизитами организации, указанием стажа работы, исходящего номера и датой выдачи не ранее 10 рабочих дней на момент подачи заявления и документов. При отсутствии официального бланка на справке должны быть печати организации;

2) выписка из АО «ЖССБК» о состоянии счета, выданная не ранее месяца на момент подачи заявления и документов.

3) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги;

4) свидетельство о рождении детей, распоряжение акима об установлении опеки;

5) уведомление о наличии ИП с предоставленными расчетами (в случае ведения предпринимательской деятельности по патенту) или декларацией (в случае ведения предпринимательской деятельности по упрощенному режиму или общеустановленному порядку налогообложения) с отраженными оборотами по деятельности минимум за полгода;

6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, перечисленных в постановлении Правительства РК, заявителя или ребенка/детей по установленной форме.

7) удостоверение личности, свидетельства о рождении детей, родившихся до 2008 г.р., свидетельство о браке, заключенном до 2008 г. и т.д. автоматически не формирующиеся порталом электронного правительства.

Как определяется очередность на участие в жилищной программе «Алматы жастары»?

Очередность включения в список определяется количеством набранных баллов. При равенстве баллов у заявителей приоритетом обладают участники, которые относятся к государственным служащим, военнослужащим, работникам организаций и предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения, вне зависимости от формы собственности.

Решение о включении в окончательный список принимается жилищной комиссией акимата г. Алматы большинством голосов.

Как считаются мои баллы?

Список заявителей формируется с учетом балльной системы (по наибольшему количеству баллов):

Критерии и баллы

за каждый год в зарегистрированном браке – 2;

за первого ребенка – 10;

за каждого последующего ребенка – 15;

за каждый год стажа в организациях в городе Алматы* – 2;

за каждый год стажа в других учреждениях в городе Алматы – 1;

за принадлежность к социально уязвимым слоям населения** – 10;

за каждый год действующего в городе Алматы индивидуального предприятия (ИП должно существовать не менее одного года) – 1,5;

за каждый год постоянной регистрации в городе Алматы – 1;

за каждый 5% первоначального взноса на счет в АО «ЖССБК», при этом минимальный первоначальный взнос от 10% (примерно, 1 млн тенге) – 10.

*к ним относятся: государственные служащие, военнослужащие, работники организаций и предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения, вне зависимости от формы собственности;

** в п. 5 настоящего объявления указаны категории социально уязвимых слоев населения.

Где я могу увидеть список сдавших документы?

Списки участников, включенных в предварительный список заявителей для получения направления на оценку платежеспособности, размещаются на сайтах акимата города Алматы (www.almaty.gov.kz), управления жилья и жилищной инспекции города Алматы (www.uzh-almaty.kz), сайте подачи документов по программе «Алматы жастары» (www.almaty-zhastary.kz) и АО «ЖССБК» (www.hcsbk.kz).

Я сдал документы, каков мой последующий шаг?

Как мне пройти оценку платежеспособности?

Направление или обоснованный отказ выдается в личный кабинет на портале РШЭП. Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «ЖССБК» для прохождения оценки платежеспособности. Список адресов доступен на сайте https://www.hcsbk.kz/contacts/.

В случае неявки в банк акимат города Алматы вправе выдать направление следующему участнику по списку.

Документы, предоставляемые в АО «ЖССБК» для получения предварительных жилищных займов:

1. Документ, удостоверяющий личность клиента и супруга (-ги) клиента (оригинал и копии документов).

2. Свидетельство о заключении брака / расторжении брака / свидетельство о смерти (оригинал и копии документов).

3. Свидетельство о рождении детей (оригинал и копии документов);

4. Адресная справка из веб-портала e-gov.kz действительна в течение трех месяцев.

5. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества по РК на всех членов семьи (на супруга (у), а также на несовершеннолетних детей) действительна один день.

6. Справка о заработной плате (за последние семь или 13 месяцев) с указанием всех удержаний.

7. Выписка о пенсионных отчислениях клиента и супруга (-ги) (за последние шесть или 12 месяцев) из веб-портала e-gov.kz.

8. Кредитная история из ТОО «Первое кредитное бюро» предоставляется на веб-портале e-gov.kz или в ЦОНе.

Дополнительно (при наличии): 1. Пенсионная книжка или пенсионное удостоверение (оригинал и копии документов). 2. Выписка из карточного счета БВУ о размере пенсии или справка из ГЦВП о размере пенсии. 3. Документ, подтверждающий размер стипендии. 4. Приказ о направлении на повышение квалификации и справка о сохранении должности.

9. Справка о получении жилищных выплат с выпиской со счета (за шесть месяцев и более).

При подтверждении доходов индивидуальным предпринимателям необходимо представить в АО «ЖССБК» следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации ИП (оригинал и копии документов).

2. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности.

3. Налоговый отчет за последний отчетный год (ф. 200, ф. 240, ф. 220).

4. Патент на предпринимательскую деятельность с указанием дохода за последний отчетный год.

5. Декларация за последний отчетный год с отметкой налогового органа (форма 911.00) (оригинал и копии документов).

6. Упрощенная декларация за последний отчетный год для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).

7. Уведомление (подтверждение) о предоставлении налогоплательщиком налоговой отчетности.

8. Правоустанавливающие документы недвижимости / места ведения предпринимательской деятельности ИП и СЗЛ и/или копии договоров аренды недвижимости / места бизнеса (оригинал и копии документов).

9. Фотографии объекта предпринимательской деятельности (шесть и более штук, внутри и снаружи).

10. Действующая лицензия, если данный вид деятельности подлежит лицензированию (оригинал и копии документов);

11. Выписка по банковскому счету.

12. Действующие договоры/контракты, подтверждающие индивидуальную деятельность (при наличии) (оригинал и копии документов).

13. Данные кассового аппарата (за предыдущий день и за текущий день за период времени, предшествующий времени выезда специалиста банка.)

14. Записи по доходам / расходам за последние три календарных месяца, предшествующие месяцу подачи кредитной заявки (предоставляются в случае невозможности предоставления документов, перечисленных в подпунктах 10), 11), 12), 13) данного подпункта).

В течение 10 рабочих дней после обращения с направлением в АО «ЖССБК» и сдачи всех необходимых документов для оценки платежеспособности при положительном решении Кредитного комитета участнику выдается уведомление о прохождении банковской квалификации (далее – уведомление).

Какие мои дальнейшие действия после оценки платежеспособности?

При непрохождении участником банковской процедуры акимат вправе выдать направление следующему участнику по списку.

После прохождения банковской квалификации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления участник обязан выбрать жилье и представить документы в АО «ЖССБК».

В случае если участник не успел подобрать жилье в установленные сроки, акимат вправе выдать направление следующему участнику.

В течение 7 (семи) рабочих дней участник и АО «ЖССБК» готовят договор банковского займа, договор залога недвижимости и заключают договор залога недвижимости.

Договор залога недвижимости в течение 5 (пяти) рабочих дней подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе и ЦОНе. После предоставления договора залога недвижимости банк выдает займ участнику.

Где я могу получить ответы на возникшие вопросы?

За дополнительной информацией обращайтесь по следующим телефонам:

Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы –

+7 (727) 380-05-23;

+7 (727) 380-05-02.

Бесплатные телефоны поддержки АО «ЖССБК» – 300;

8-8000-801-880.