Животным требуются адвокаты

Алматинские зоозащитники призывают горожан не молчать и собирать свидетельства жестокого обращения с животными

По данным правовой статистики, в Казахстане с 2005 по 2013 год из 800 зарегистрированных заявлений в правоохранительные органы о жестоком обращении с животными только 11 дошли до суда. За последние два года количество резонансных случаев возросло в несколько раз. Возмущенные бездействием правоохранительных органов люди распространяют истории в социальных сетях и Интернете. Некоторые инциденты не только жестокого обращения с животными, но и с безнаказанностью виновных широко обсуждаются и в зарубежной прессе.

– К сожалению, единственная в УК РК статья 316 о жестоком обращении с животными из года в год доказывает свою неэффективность. Мы отмечаем такие проблемы, как отсутствие четких формулировок в законодательстве РК, нежелание исполнительных органов заниматься вопросами, связанными с животными, и… молчание свидетелей, – говорит представитель зоозащитников Алматы Айжан Шорман. – В мае 2016 года в социальной сети Facebook жители Алматы собирали подписи под петицией о жестокости отловных бригад. Встречи неравнодушных переросли в инициативную группу, которая выразила желание сотрудничать с общественным советом Алматы с целью решения проблем бездомных животных гуманными методами. Состоялась встреча с заместителем директора по отлову животных Центра ветеринарии Жылкелды Тлесбаевым, который признал отсутствие условий для помощи животным, несоответствие клеток стандартам содержания, отсутствие чеков о приеме оплаты, а также квалификации у людей, занимающихся отловом. Растет и расход государственных средств на отлов животных в нашем городе. Если в 2010 году на это выделялось 120 млн тенге, то в 2015 уже 153 млн тенге. Очевидно, что выбранная методика регуляции численности бездом­ных животных устарела и неэффективна как с точки зрения расходования городского бюджета, так и в плане регулирования количества животных на улицах Алматы.

Совместно с общественным советом нами был составлен список рекомендаций. Это, в частности, касается гуманизации и улучшения условий содержания животных в отлове, стерилизации животных, ужесточение наказания за жестокое обращение с ними, а также строительство единого центра содержания животных.

В январе этого года состоялся совместный ознакомительный выезд представителей рабочей группы с заместителем руководителя Управления сельского хозяйства Алматы и главным ветеринарным врачом города в Центр ветеринарии. В ближайшее время планируется встреча для продолжения совместной работы над программой регулирования численности бездомных животных гуманными методами.

А пока представители рабочей группы призывают всех неравнодушных граждан фиксировать факты нарушения, жестокого обращения с животными (с указанием телефона и ФИО свидетелей) и направлять их по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по тел +7-701-782-61-74.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ