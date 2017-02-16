Знаменательно

Страна готовится к знаменательному событию – 25-летию государственных символов Республики Казахстан

В общеобразовательной школе № 3 уже идет подготовка к празднованию этой юбилейной даты. Педагогический коллектив творчески подошел к проведению мероприятия, вместо традиционного классного часа в школе провели целую тематическую неделю, посвященную государственной символике РК.

День первый – классные часы на тему «Символы открытости, мира и согласия». Уже само название дало организаторам самые широкие возможности в выборе форм и методов проведения своих клас­сных часов. Второй день особенно запомнился и, естественно, понравился нашим ученикам. Он назывался «Загадай и сыграй». Ребятам было предложено инсценировать загадку, связанную с государственными символами РК. Надо было видеть, с каким азартом и увлечением дети готовились к этому этапу тематической недели! Как результат – великолепные увлекательные и познавательные инсценированные загадки о государственных символах. День третий был отдан любителям технического творчества. Был проведен конкурс рисунков, поделок и макетов символов нашей республики. Следующим днем тематической недели стал конкурс стихотворений и песен о государственной символике. Отрадно отметить, что помимо исполнения произведений популярных и заслуженных поэтов и композиторов нашей страны на школьной сцене прозвучали и авторские композиции наших детей. День пятый назывался просто – «Знаток символов», он прошел на прекрасной позитивной волне. Ребята демонстрировали свои познания, рассказывая о том, что значит тот или иной элемент флага или герба нашей страны.

И, наконец, шестой, последний день этого интереснейшего общешкольного мероприятия прошел под названием «Это должен знать каждый». С ребятами был проведен круглый стол «Гордые символы Казахстана» с приглашением представителей общественности и работников районного акимата. А затем каждый класс, приготовив презентацию о государственной символике РК, показал ее на интерактивной доске.

Таким образом, школьники целую неделю были погружены в процесс изучения истории госсимволов. Можно с уверенностью сказать, что школа внесла свою лепту в воспитание у детей уважительного и бережного отношения к государственным символам Казахстана, чувства патриотизма, гражданственности и любви к своей Родине.

Зауреш Атенова, директор КГУ ОШ № 3 г. Алматы