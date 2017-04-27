Знание языков – путь цивилизации и культуры

Мамай Ахетов, руководитель Управления по развитию языков Алматы:

– «Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития казахского языка, который является главным фактором объединения всех казахстанцев. В то же время создать благоприятные условия, чтобы представители всех проживающих в стране народностей могли свободно говорить, обучаться на родном языке, развивать его», – сказал Глава государства в одном из программных документов. А затрагивая языковой вопрос и тему человеческого капитала, в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Казахстана подчеркнул: когда человек знает два-три языка, он становится во столько же раз мощнее в интеллектуальном плане.

Должен сказать, что со стороны горожан идет очень большое понимание проводимой в стране языковой политики. Еще недавно бытовало мнение, что повсеместное введение государственного языка станет главным камнем преткновения в общественных взаимоотношениях. Но время показало, что языковая политика в стране выстроена правильно. Согласно проводимым нами мониторингам свыше 90% молодежи в Алматы связывают сегодня свое будущее со знанием государственного (это в первую очередь) и других языков. И все больше алматинцев-неказахов отдают своих детей в казахские детские сады, чтобы те с детства знали государственный язык наряду с родным.

Реализуя языковую политику, мы руководствуемся Государственной программой развития и функционирования языков в РК на 2011–2020 годы. Ее целью является гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане. Такое отношение к роли языков – это результат кропотливой государственной политики, длившейся не один десяток лет.

Позволю себе немного углубиться в историю. Первые документы относительно придания казахскому языку статуса государственного появились в Казахстане еще в 1989 году. В тот год решением секретариата ЦК Компартии Казахстана была создана комиссия по созданию проекта закона «О языках», в состав которой вошли известнейшие в республике люди – поэт Олжас Сулейменов, академики Салык Зиманов, Абдуали Хайдари, поэт Кадыр Мырзалиев и многие другие. Возглавил ее юрист Султан Сартаев, один из разработчиков действовавшей тогда Конституции Казахской ССР. На первом же заседании комиссии он заявил, что первоочередное внимание необходимо обратить на три вопроса: казахский язык должен приобрести статус государственного, русский – средства межнационального общения, а представителям других этносов, проживающих в Казахстане, необходимо обеспечить свободное пользование родным языком. Большинство его поддержало. Не нашло это предложение понимания только со стороны академика Смета Кенесбаева, который считал, что наряду с казахским и русский язык тоже должен стать государственным. Оппоненты парировали ему таким примером: в 1922 году казахский и русский языки решением Центрального исполнительного комитета Казахской АССР были объявлены государственными. Однако казахский остался на задворках, а русский пошел вперед, и коренное население начало постепенно забывать родной язык. Поэтому, считали они, ныне статус государственного нужно придавать только одному языку – казахскому. На этот довод академик ответил пространной статьей в газете «Красная Звезда», где настаивал на своей точке зрения – оба языка должны приобрести статус государственных. Покойный драматург Калтай Мухамеджанов в свою очередь выступил с открытым письмо в адрес академика на страницах «Социалистiк Қазақстан» (прежнее название газеты «Егемен Қазақстан»).

Острые дискуссии о судьбе языка в том теперь уже далеком 1989 году закончились тем, что, несмотря на скандальные моменты, большинством голосов комиссия все-таки разработала законопроект, где приоритет был отдан казахскому языку – он приобрел статус государственного. Кстати говоря, в бытность Союза ни в одной из конституций союзных республик не было статьи, оговаривающей статус русского языка как средства межнационального общения. Это было записано только в Конституции Казахской ССР.

В Алматы на сегодняшний день созданы все условия для изучения и освоения казахского языка и ведения делопроизводства на государственном языке. На реализацию утвержденного акиматом города Плана мероприятий г. Алматы на 2014–2016 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы из местного бюджета в 2016 году было выделено 54 млн тенге. Из них одна половина – на языковые курсы, другая – на проведение различных конкурсов и мероприятий. Проводимая работа состоит из нескольких направлений. Первое – развитие языков. Не языка, а именно языков с целью сохранения языкового многообразия в стране: государственного, которому отдается приоритет, а далее идет развитие английского, русского и языков этносов, проживающих в нашем городе. За счет местного бюджета мы обучаем государственных служащих и социально незащищенные слои населения. Для работающих на государственных предприятиях курсы организовываются прямо на местах за счет бюджетных средств.

На сегодняшний день в городе функционируют 20 учебных кабинетов, оборудованных по новым технологиям. В 2016 году 4785 (49% от общего количества) сотрудников государственных органов и учреждений прошли курсы казахского языка, 194 (14,2%) работника госорганов местного управления Алматы изучают английский язык. При этнокультурных центрах наравне с казахским языком изучаются немецкий, польский, азербайджанский, чеченский, осетинский, корейский, туркменский и другие языки.

Второе направление – отслеживаем документооборот. По закону переписка между всеми государственными структурами должна идти на госязыке. По итогам 2016 года доля казахского языка в документо­обороте местных исполнительных органов составила 62%. Подчеркну: ответы гражданам идут на языке обращения.

Мы также ведем ежегодный мониторинг горожан, какими языками они владеют. По переписи населения от 2009 года 69% алматинцев заявили, что владеют государственным языком, примерно 95% – русским, около 15–16% горожан написали в анкетах, что знают английский. Сегодня по результатам социологического исследования и мониторинга языковой ситуации в Алматы 78% взрослого населения на различном уровне владеет казахским языком, 92% – русским, 16% – английским, 12% алматинцев в возрасте от 18 до 65 лет владеют тремя языками. Отмечу: мы только сейчас начали отличать понятия – обучить языку и изучение казахской грамматики. Глубинные языковедческие познания и просто повседневные коммуникативные навыки – это ведь разные вещи.

Поскольку знанию государственного языка придается приоритетное значение, то задумаемся: кого вообще можно считать владеющим им? Человека, который, зная несколько слов, не чувствует дискомфорта в среде проживания, или того, кто читает «Путь Абая» на языке оригинала? Чтобы ответить на этот вопрос и объективно выявить уровень знания языка, была внедрена система пробного тестирования «Казтест» наподобие IELTS (International English Language Testing System), самой востребованной международной системы тестирования на знание английского языка. Сейчас «Казтест» на стадии разработки, но тесты в 2016 году уже апробированы на 5345 служащих государственных органов и учреждений.

В последнее время многое делается для того, чтобы знание государственного языка стало насущной необходимостью. В советское время была только одна казахская школа, на заре независимости около шести, сейчас из более чем 200 алматинских школ 65 казахские, свыше 60 – смешанные, остальные – русские. То есть соотношение примерно уравновесилось. Кроме того, в русских школах тоже преподают казахский язык. Другое дело – внутренний психологический барьер. Многие люди, имея хороший словарный запас и легко понимая беглую речь, из-за слабых артикуляционных возможностей не решаются говорить на государственном языке. Таким бы я посоветовал перебороть себя и выключить сидящий внутри внутренний контроль. Я знаю людей, которые никогда не говорили на государственном языке, но наступил, что называется, час икс, и они заговорили.

…Рано или поздно любой из нас задает себе вопрос – кто я? Сейчас очень много казахстанцев выезжают за рубеж. И вот там встает вопрос – вроде азиат, но говорит не на своем языке, на русском. Дискомфорт – это первое, что чувствуют люди, оказавшись в такой ситуации. Это похоже на то, как если бы потерять память и напрочь забыть свое прошлое. Вслух об этом говорят редко, но многие это уже почувствовали на себе. По этому поводу очень хорошо сказал покойный литератор Герольд Бельгер: «Жизнь состоит не только из материального, но и из духовности, а она связана только с языком. Поэтому я тем удачливым ребятам-бизнесменам, радеющим за судьбы своего народа, и говорю, что надо держаться насмерть за свой язык. Не стоит казахам стремиться быть американцами, англичанами, даже русскими. Не получится! Важнее сберечь в себе казаха, если ты казах. Вытравишь из себя казаха, лишишься родного языка – станешь никем, от себя ушел, до других не дошел». То есть мы интересны другим своей этнической самобытностью, литературой и фольклором. Но вернусь к государственному языку. Передо мной лежит написанная более чем тысячу лет назад первый энциклопедический словарь тюркского языка «Дива́н луга́т ат-турк» выдающегося филолога Средневековья Махмуда аль-Кашгари. Там есть такие строки: «Я слышал от благонадежного эмира бухарского, а также от другого имама, живущего в Нишапуре, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говоря о свойствах сегодняшних дней, о сумятице, присущей концу эпохи, и выступлениях тюрков-огузов, сказал: учите язык тюрков, так как их правление будет длительным. Если этот хадис достоверен, то ответственность лежит на тех двоих. Его необходимо изучать, а если и не достоверен, его требует разум».

Так вот, казахский язык, являясь одним из самых древних и богатейших в мире, является основной жилой тюркского языка. Чтобы подтвердить это, вновь обращусь к Герольду Бельгеру, любившему казахский язык не меньше родного, немецкого. В одном из своих интервью он сказал: «В Казахском НИИ языка, начиная с 1937 года, накопили картотеку, состоящую из 2,4 млн казахских слов. Для сравнения: английский словарь – примерно 240 тысяч слов. Маяковский, например, обходился 15 тысячами слов, язык Шекспира тоже состоит из такого же количества слов, а в «Пути Абая» Ауэзов употребил 16 983 слова! Это свидетельствует о богатстве и мощи казахского языка, которого многие не знают».