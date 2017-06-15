Золотые выпускники

В Алматы прошел ежегодный фестиваль выпускников «Жас тулек-2017»

В текущем году аттестаты о среднем образовании получат 7 263 выпускника из них 627 – об общем среднем образовании с отличием. Свое право на участие в ЕНТ подтвердили 6 720 учащихся. В ходе мероприятия 413 выпускников приняли знаки «Алтын белгі» из рук акима города Бауыржана Байбек.

– Дорогие выпускники, хочу вас поздравить, этот день у вас останется в памяти, мы очень гордимся вами, это ваш первый успех, – сказал аким. – Хочу пожелать вам здоровья, счастья, успехов. От чистого сердца поздравляю ваших родителей и учителей и желаю в ЕНТ вам успехов. Это только первый шаг в жизни, в которой самая фундаментальная ценность – это ваши знания. Знания это то, что не ломается, их невозможно украсть. Это то, что у вас останется навсегда, позволит создать полноценные семьи. Благодаря знаниям, вы сможете выйти на более качественный новый уровень своей жизни. Второе – очень важное это воспитание. Без него ничего не будет, ни патриота страны, ни уважаемого человека в обществе. Третье и одна из главных ценностей это здоровье. Поэтому призываю вас вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.

После того, как со сцены прозвучали имена всех обладателей «Алтын белгі» 2016-2017 учебного года, и выпускники получили свои знаки, фестиваль «Жас тулек» продолжился традиционным вальсом и концертной программой с участием ведущих музыкальных коллективов страны.

Обладатели знака «Алтын белгі» признались, что учиться на отлично – труд не из легких, но полученная награда стоит того. Большинство выпускников, которые присутствовали на фестивале «Жас тулек-2017» сказали, что планируют поступать в Казахстанские вузы.

На протяжении 12-ти лет алматинские школьники занимают первое командное место в республиканской олимпиаде. В 15-ый раз побеждают в республиканских научных соревнованиях школьников, 4-ый раз на Президентской олимпиаде среди учащихся 11 классов по математике, физике, химии, биологии. Наши школьники составляют серьезную конкуренцию зарубежным сверстникам в международных интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях. В копилке мегаполиса только в нынешнем году 59 золотых, 75 серебряных и 90 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что в Алматы только за последние пять лет финансирование сферы образования выросло на 15 млрд. тенге и составило 62,7 млрд. тенге. В текущем году все школы города будут оснащены кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными комплексами, 100% школ подключены к широкополосному интернету. В городе построено 88 новых объектов образования и пристроек к школам. Все они оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, в прошлом году 254 выпускника получили знак «Алтын белгі», аттестат о среднем образовании – 6810, из них свыше 300 – отличники учебы.

Юлия ЖОРОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА